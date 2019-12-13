تعرف على عدد مشاهدات "راسمك في خيالي" لحماقي (فيديو)



حققت أغنية "راسمك في خيالي" التي طرحها حماقي في يوم 9 ديسمبر الجاري عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أكثر من 2,748,763 مشاهدة.

"راسمك في خيالي" من ألبوم حماقي الأخير "كل يوم من ده"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد النادي، اخراج مصطفى عامر.



ونالت الأغنية إعجاب الجمهور، حيث توالت العديد من التعليقات الإيجابية، معبرين عن روعة الكليب وحبهم لحماقي.





وظهر خلال الكليب مشهد الشاب الذي صعد بصحبة فتاة على خشبة مسرح حفل حماقي قبل أيام، حيث قام بخطبتها أمام الجمهور في مفاجأة غير متوقعة.















