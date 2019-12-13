حصاد المتأهلين لدور الـ32 في بطولة الدوري الأوروبي

طموحات الأندية في الدوري الأوروبي :-



وتملك البطولة أندية لها تاريخ كبير وعريق في البطولات الأوروبية عبر تاريخها، حيث أصبحت بطولة الدوري الاوروبي في المواسم الأخيرة تشهد تنافسية كبيرة للحصول على لقب البطولة في حال عدم خوض منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، وتعد تلك البطولة إضافة كبيرة للأندية وتفتح بابا اخر للمشاركة في السوبر الأوروبي ببداية الموسم الجديد.





المتأهلين في بطولة الدوري الأوروبي :-



وتأهل فريق إشبيلية الإسباني كمتصدر للمجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، وصعد فريق الويل القبرصي كوصيف للمجموعة برصيد 10 نقاط، بينما صعد فريق مالمو السويدي في صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، وحسم فريق كوبنهاجن الدنماركي تأهله كوصيف المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن فريق دينامو كييف الأوكراني.



وتصدر فريق بازل السويسري المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، ويأتي فريق خيتافي الإسباني في المركز الثاني برصيد 12 نقاط، حيث حسمت صدارة تلك المجموعة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وحقق فريق لاسك لينز المفاجأة بتاهله كمتصدر للمجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة ويليه فريق سبورتنج لشبونه البرتغالي برصيد 12 نقطة.



ونجح فريق سيلتك الاسكتلندي في الصعود لدور ال32 كمتصدر المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة واصطحب معه فريق كلوج الذي حل في وصافة المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما تصدر فريق أرسنال المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة، وتأهل فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني في الجولة الأخيرة برصيد 9 نقاط.



وتأهل فريق بورتو البرتغالي في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، وجاء فريق رينجرز الاسكتلندي في وصافة المجموعة برصيد 9 نقاط، وصعد فريق إسبانيول في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة، بينما جاء فريق لودوجوريتس في المركز الثاني.



وصعد فريق جينت كمتصدر المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة، ويأتي فريق فولفسبورغ الألماني في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، ونجح فريق بلدية اسطنبول التركي في التفوق على فريق روما صاحب المركز الثاني والتأهل كمتصدر المجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط.



وحسم فريق سبورتنج براجا البرتغالي صدارة المجموعة الحادية عشر برصيد 14 نقطة بعد منافسة شرسة مع فريق ولفرهامبتون الذي احتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بينما تأهل فريق مانشستر يونايتد كمتصدر المجموعة الأخيرة برصيد 13 نقطة بعد الفوز على ألكمار وصيف المجموعة والذي يملك 9 نقاط.

