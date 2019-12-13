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حفيد أبورجيلة يستعيد حسابات لاعبي الزمالك المسروقة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:34 ص
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علاء نور راجح
علاء نور راجح
الفجر الرياضي
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قام علاء نور راجح حفيد الراحل عبداللطيف أبورجيلة، رئيس نادي الزمالك الأسبق، باستعادة الحسابات المسروقة لعدد من نجوم الكتيبة البيضاء، والتي سرقت مؤخراً.

واستعاد حفيد أبورجيلة الحسابات عن طريق العلاقات التي يمتلكها، وكن من بين هرلاء النجوم طارق حامد ومحمود علاء وعمر السعيد ومحمد حسن ومحمود عبدالعزيز.حيث استغل علاقاته في

وقال حفيد رئيس نادي الزمالك التاريخي، أن عالم السوشيال ميديا أصبح المسيطر حاليا، على المشاهير وأيضا الشركات والتي تعتمد عليها في التسويق لمنتجاتها، بجانب الصفحات الشخصية للنجوم والتي تتعرض للاختراق كما حدث مع عدد من لاعبي الزمالك ونجاحه في تأمين تلك الحسابات على السوشيال ميديا.

وفي سياق منفصل تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، من تحقيق فوزًا ثمينًا على حساب فريق بيراميدز بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، على أرضية ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، ليحصد الفريق الأبيض 3 نقاط ثمينة في مشواره بالبطولة.

افتتح أهداف الزمالك المهاجم الشاب مصطفي محمد من رأسية قوية بالدقيقة 53 من زمن اللقاء، بينما أضاف محمود علاء مدافع الفريق الأبيض الهدف الثاني بالدقيقة 79 من ركلة جزاء، ليفوز الزمالك 2-0.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك إلي 13 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة، بينما توقف رصيد بيراميدز عند 12 نقطة بالمركز الخامس.
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