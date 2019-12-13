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تحرك عاجل من البحرية الليبية لإحباط المخططات التركية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:28 ص
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البحرية الليبية
البحرية الليبية
الفجر
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أعلن سلاح البحرية في الجيش الوطني الليبي، عن تحرك جديد بالتنسيق مع اليونان، ضد السفن التركية  خاصة القادمة إلى غرب ليبيا والمحملة بالآليات والأسلحة والدواعش.

وكشف رئيس أركان البحرية في الجيش الوطني الليبي، اللواء فرج المهدوي، في تصريحات لـ"العربية"، أنهم اتفقوا مع اليونان، على  سد الممر البحري الرابط بين جزيرة "كريت" اليونانية والحدود البحرية الشرقية لليبيا، أمام السفن التركية.

وشدد "المهدوي"، على وجود تنسيق كبير بين ليبيا واليونان، لمراقبة حركة السفن التركية، وسيقوم الطرف اليوناني باحتجاز أي سفينة تخترق مجاله، وسيقوم الطرف الليبي ضربها وإغراقها إذا ما حاولت تخطي المياه الليبية للاستكشاف والتنقيب عن النفط أو الوصول إلى موانئ غرب ليبيا لإيصال الأسلحة للمليشيات، خاصة ميناء مصراتة.

وأكد أنهم كانوا يعلمون أن تركيا لديها أعداد كبيرة من الدواعش، مشددًا على أن معركة طرابلس فرصة للتخلص منهم بإرسالهم لتدعيم صفوف المليشيات وقتل الليبيين.

كان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قد أعلن بدء تحرير طرابلس، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الخميس، إنه سيتم استعادة ليبيا من براثن الإرهاب والخونة بفضل الجيش الوطني الليبي.

ودعا حفتر قوات الجيش الوطني اليبي للتقدم نحو طرابلس، ومراعاة حرمة المدنيين، مؤكدا أن الجيش اللليبي منتصر  لا محالة، داعيا الميليشيات لإلقاء السلاح.

وكان الجيش الليبي، الذي يخوض منذ أكثر من 3 أشهر عمليات عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، قد أطلق يوم الاثنين الماضي، "المرحلة الحاسمة والأخيرة" من هذه المعارك، بعد أسبوعين من الحشد العسكري، لهذه المواجهة المفصلية.
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الكلمات المفتاحية

ليبيا طرابلس حفتر تركيا البحرية الليبية

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