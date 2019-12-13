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رونالدو يكشف عن أمنيته في دوري الأبطال

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:23 ص
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رونالدو
رونالدو
علاء خليف
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كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الحالي، عن مفاجأة مدوية بخصوص المنافس الذي يرغب في مواجهته خلال منافسات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقاد رونالدو فريقه يوفنتوس للفوز على فريق باير ليفركوزون بنتيجة 2-0 في ختام مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا ليتأهل فريقه متصدرًا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة.

رونالدو يريد مواجهة فريقه السابق في دوري الابطال

وأكد البرتغالي "رونالدو" أنه يرغب في مواجهة فريقه السابق ريال مدريد الإسباني في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال رونالدو في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس" "ريال مدريد فريق غير عادي، ولكنني أفضل رؤيتهم لاحقًا، وسأشارك لألتقي بهم في النهائي".

وكان ريال مدريد صعد كـ"ثاني" للمجموعة الأولي بعدما حصد 11 نقطة، ويمكن للفريقين أن يلتقيا في دور الـ16 لبطولة دوري الأبطال وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".
رونالدو يكشف عن إصابته:
ومن ناحية أخري كشف "رونالدو" أنه كان يعاني من مشكلة صغيرة في الركبة اثرت عليه في الفترة الأخيرة.
وقال: " كنت اعاني من مشكلة في الركبة، ولكن الآن أنا بخير، فالأوضاع تتحسن، حتى على المستوى الشخصي بالنسبة لي، ونلعب بشكل جيد، ونكتسب المزيد والمزيد من الثقة".
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