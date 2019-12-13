نجم الأهلي أولي اختيارات شوقي غريب في المنتخب الأوليمبي

استقر شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي على اختيار نجم الأهلي ومنتخب مصر الأول لتدعيم صفوف منتخبنا الأولمبي خلال دورة الألعاب الأولمبية القادمة "طوكيو 2020".



وتسمح اللوائح للمنتخب الأولمبي بالاستعانة بـ 3 لاعبين فوق السن لتدعيم صفوف المنتخب في الأولمبياد.



نجم الأهلي أول اختيارات "غريب" للثلاثي الكبار:



وأصبح محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي أول اختيارات شوقي غريب بالنسبة للاعبين الثلاثة الكبار الذي سيستعين بهم مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.



وأكدت تقارير صحفية أن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي تواصل مع محمد الشناوى، حارس مرمى فريق الأهلي خلال الأيام الماضية، لاستطلاع رأيه بشأن ضمن بعثة الفراعنة فى أولمبياد طوكيو 2020، ورحب لاعب الأحمر بتدعيم المنتخب والمشاركة في الأولمبياد القادمة.



وتأتي رغبة شوقي غريب في ضم "الشناوي" لقائمة المنتخب الأولمبي نظرًا للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها بحك مشاركته مع منتخب مصر بكأس العالم 2018 وبطولة أمم إفريقيا 2019، بالإضافة للاحتكاكات القوية التي يخوضها مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.



وكان منتخب مصر الأولمبي تأهل لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) القادمة بعد تتويجه بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا على حساب منتخب كوت ديفوار بالفوز عليه بنتيجة 2-1.



الجدير بالذكر أن منافسات بطولة كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 ستبدأ من 22 يوليو المقبل وتستمر حتي 8 أغسطس.

