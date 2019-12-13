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أحمد شيبة يكشف تطورات حالة والدته الصحية (صورة)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:15 ص
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بوابة الفجر
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كشف المطرب الشعبي أحمد شيبة، تطورات الحالة الصحية لوالدته بعد إصابتها بوعكة صحية مؤخرًا.

ونشر شيبة، صورته مع والدته، معلقًا عليه: "لحبايب قلبي اللي بيبعتوا رسائل و بيكلموني وعايزين يطمنوا على أمي، الحمدلله هي بقت بخير وأحب أطمن كل الناس أنها الحمد لله أحسن وبتدعيلكم كلكم.. ربنا ما يحرمني منكم وألا يحرمكم مني".

 كليب "امتى"
يذكر أن المطرب الشعبي أحمد شيبة، طرح مؤخرًا مع فريق الـ8% ديو جديد على طريقة الفيديو كليب، بعنوان "إمتى"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وحصد الكليب على نسبة مشاهدة عالية في الدقائق الأولى من طرحه.


أحمد شيبة يكشف تطورات حالة والدته الصحية (صورة)
أحمد شيبة يكشف تطورات حالة والدته الصحية (صورة)
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منوعات شيبة الفجر الفني إمتى

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