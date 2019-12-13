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الجيش الليبي يعلن تدمير عشرات الطائرات المسيرة التركية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:41 ص
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الجيش الليبي
الجيش الليبي
الفجر
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وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن الجيش الليبي دمر عشرات الطائرات المسيرة التركية في معارك طرابلس.

كان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قد أعلن بدء تحرير طرابلس، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الخميس، إنه سيتم استعادة ليبيا من براثن الإرهاب والخونة بفضل الجيش الوطني الليبي.

ودعا حفتر قوات الجيش الوطني اليبي للتقدم نحو طرابلس، ومراعاة حرمة المدنيين، مؤكدا أن الجيش اللليبي منتصر  لا محالة، داعيا الميليشيات لإلقاء السلاح.

وكان الجيش الليبي، الذي يخوض منذ أكثر من 3 أشهر عمليات عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، قد أطلق يوم الاثنين الماضي، "المرحلة الحاسمة والأخيرة" من هذه المعارك، بعد أسبوعين من الحشد العسكري، لهذه المواجهة المفصلية.
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