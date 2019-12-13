تعرف على عدد أغنية مشاهدات "بصاتك" لكارمن سليمان (فيديو)

حقق فيديو كليب أغنية "بصاتك" للفنانة كارمن سليمان، الذي طرحته عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حتى الآن أكثر من 12,432 مشاهدة.





"بصاتك"، من كلمات الشاعر سامي علي، وألحان زوجها مصطفى جاد، توزيع موسيقي ماز، وتم تصوير الفيديو كليب تحت قيادة المخرج أمير الرواني.





وكشفت أن تجربة أغنية "بصاتك" مختلفة تمامًا عليها ولم تقدم ذلك من قبل، لافتة إلى أن الأغنية تشبه شخصيتها.





من ناحية أخرى تستعد الفنانة كارمن سليمان، غدًا لإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.







