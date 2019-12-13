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الجيش الليبي يعلن السيطرة على منطقة التوغار قرب طرابلس

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:19 ص
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الجيش الليبي
الجيش الليبي
الفجر
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أعلن الجيش الوطني الليبي، السيطرة على منطقة التوغار قرب طرابلس والتقدم باتجاه الكريمية، وذلك بعد إعلان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة طرابلس.

وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن كل خطوط العمليات تشهد اشتباكات مع الميليشيات في طرابلس.

كان "حفتر"، قد أعلن بدء تحرير طرابلس، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الخميس، إنه سيتم استعادة ليبيا من براثن الإرهاب والخونة بفضل الجيش الوطني الليبي.

ودعا حفتر قوات الجيش الوطني اليبي للتقدم نحو طرابلس، ومراعاة حرمة المدنيين، مؤكدا أن الجيش اللليبي منتصر  لا محالة، داعيا الميليشيات لإلقاء السلاح.

وكان الجيش الليبي، الذي يخوض منذ أكثر من 3 أشهر عمليات عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية- ، قد أطلق يوم الاثنين الماضي، "المرحلة الحاسمة والأخيرة" من هذه المعارك، بعد أسبوعين من الحشد العسكري، لهذه المواجهة المفصلية.
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