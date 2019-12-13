يوفنتوس يكشف حقيقة اهتمامه بهدف ريال مدريد



وأفادت تقارير صحفية إيطالية بأن مستقبل النجم الفرنسي مع الشياطين الحمر مازال محل شك، حيث ارتبط كثيرًا بالعودة إلى صفوف السيدة العجوز في فترة الانتقالات الصيفية الماضية كما تردد اسمه داخل ريال مدريد لكن ناديه رفض التفريط فيه.



وقال باراتيتسي في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: "كما صرحت في عدة مرات سابقة، لدينا تشكيلة لاعبين تنافسية ومتكاملة للغاية".



واختتم باراتيتسي تصريحاته قائلاً : "في خط الوسط هناك إيمري تشان وخضيرة سيعود قريبًا لذلك ليست لدينا أن نية للدخول في الميركاتو الشتوي المقبل".



وأوضح الموقع الإيطالي أن بوجبا يعاني من إصابة في كاحله أبعدته عن المشاركة منذ نهاية سبتمبر الماضي وأكد النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أنه ينتظر عودة النجم الفرنسي للمباريات ومن ثم سيعود للمشاركة بشكل طبيعي مع زملائه ولم يُحدد موعدًا مُعينًا.



وفي نفس الجانب، أكدت صحيفة ميرور البريطانية أن تصريحات باراتيتسي تُشير إلى أن يوفنتوس قد لا يُبرم أي تعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مما يدعم من فرصة مانشستر يونايتد في ضم النرويجي إيرلينج هالاند نجم هجوم ريد بول سالزبورج.



وذكرت الصحيفة البريطانية أن هالاند الذي على رادار الناديين يوجد في عقده مع سالزبورج شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 17 مليون جنيه إسترليني وأن مانشستر يونايتد سيسعى لتفعيله في الشهر المقبل.



وأفادت تقارير صحفية إيطالية في الشهر الحالي بأن لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا قرر العودة إلى يوفنتوس في الصيف المقبل بدلاً من الانضمام إلى ريال مدريد.



وذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أنه من المتوقع أن يغادر الفرنسي أولد ترافورد الصيف المقبل بعد أن زعم في يونيو أنه يريد تحديا جديدًا.



واستمتع بول بوجبا بفترة إيجابية مع اليوفنتوس في تورينو بين عامي 2012 و2016، حيث فاز بأربعة ألقاب متتالية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.



وفقًا للصحيفة الإيطالية فإن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قرر إكمال الانتقال إلى يوفنتوس بدلاً من مدريد الذي كان يعتبر منذ فترة طويلة المرشح للتوقيع عليه.



كشف فابيو باراتيتسي المدير الرياضي ليوفنتوس حقيقة اهتمام النادي بنجم الفريق السابق الفرنسي بول بوجبا الذي يلعب حاليًا في صفوف مانشستر يونايتد.