كيف حول الزمالك رهان أحمد بلال إلى سخرية من مصطفى محمد؟ فيديو وصورة تُجيب





وشهدت المباراة فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره بيراميدز بهدفين دون مقابل، ليكرس الفارس الأبيض من عقدته لبيراميدز، ويواصل صراعه على صدارة الدوري، ولكن هذه المكاسب على المستوى الجماعي، ولكن يوجد فائدة على المستوى الفردي تمكن مصطفى محمد من تحقيقه، بعدما تمكن من تحويل رهان أحمد بلال إلى سخرية نرصد لكم تفاصيلها في القرير التالي.



رهان أحمد بلال.



وجه أحمد بلال، انتقادات لاذعة إلى مصطفى محمد، مهاجم الزمالك المتألق، مساء الأربعاء، قبل انطلاق مواجهة الزمالك وبيراميدز، حيث راهن مهاجم الأهلي السابق على عدم قدرة مهاجم الزمالك الصاعد على تسجيل هدف في مباراة الفارس الأبيض أمام بيراميدز، الأمر الذي أغضب جماهير الزمالك على مواقعع التواصل الإجتماعي.



مصطفى يضع أحمد بلال في ورطة



نجح مصطفى محمد، مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك في وضع أحمد بلال في ورطة كبيرة، بتحويل رهانه إلى سخرية من قبل الجماهير، إثر تسجيله هدف فريقه الأول أمام نظيره بيراميدز، برأسية قوية سكنت شباك الأخير بنجاح، الأمر الذي جعل الجماهير المتواجدة في ملعب المباراة ترد على أحمد بلال بالهتاف ردًا على الانتقادات اللاذعة التي وجهها ضد مهاجم الزمالك الصاعد.









وتواصلت سخرية جماهير نادي الزمالك عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد المباراة، حيث شنت جماهير الفارس الأبيض حملة غاضبة على مهاجم الأهلي السابق، خاصة بعد نجاح مصطفى محمد في إحراز هدف.



سخرية مصطفى فتحي من الانتقادات



نشر مصطفى محمد صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء الاحتفال بهدفه في شباك بيراميدز، معلقًا عليها: "أنا مش سامعك من صوت الـ DJ"، في إشارة للسخرية من انتقادات أحمد بلال له.







أثار الثنائي أحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق، ومصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، عقب نهاية مباراة الزمالك ضد بيراميدز، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.br>