بـ"سلوبيت".. نوال الزغبي تتألق عبر "تويتر"





على صعيد آخر قدمت "الزغبي" عدة أغاني منها "جوا قلبه، مية وجع، أيام صعبة، مش خايفة، صبح صبح، كدة باي، مش مسامحة، صوت الهدوء، ليك وحشة، غازلني، اللي براسي عملته".



وحصلت "الزغبي" خلال مسيرتها الغنائية على عدة جوائز منها جائزة "الموريكس دور"، وجائزة أول مطربة عربية، وجائزة الموسيقى العربية، كما حصلت أيضا على درع تكريمي من رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأمريكية، وتزوجت من إيلي أديب، وأنجبا ثلاث أبناء، ولكنهما انفصلا في 25 أغسطس 2008.









نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".وظهرت "الزغبي" في هذه الصورة مرتدية سلوبيت جينز ومصففة شعرها بطريقة جذابة وبعض من الميكب الذي يتناسب مع بشرتها.وعلق "الزغبي" على الصورة قائلة: ‏"اشتري مني أنا بالي طويل، أصل كلام الحب جميل يعني أكيد مش هتوقعني الا لما تقدملي دليل".وعلق أحد المتابعين قائلًا: "‏‎واو الإماراتيين محظوظين بوجودك عندهم، بحبك جدًا".