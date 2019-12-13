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موهبة برشلونة على رادار خمسة أندية أوروبية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:44 ص
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برشلونة
برشلونة
عبدالقادر عرابي
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حقق نادي برشلونة فوزاً غالياً على نادس إنتر ميلان الإيطالي بمعقله جيوزيبي مياتزا أول أمس لثلاثاء بنتيجة هدفين مقابل هدف، في ختام مواجهات المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت المباراة بمثابة تحصيل حاصل للنادي الكتالوني، لذلك دخل المدرب إرنستو فالفيردي المباراة بالصف الثاني لنادي برشلونة، ورغم ذلك فاز رديف برشلونة على الإنتر، وأطاحوا به لبطولة الدوري الأوروبي.

تألق جان كلير توديبو

وأثار تألق المدافع الفرنسي الشاب جان كلير توديبو إهتمام العديد من الأندية الأوروبية، لضمه في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، لا سيما وأنه لا يلعب كثيراً في برشلونة، وتثار حولة الشائعات دائماً حول إمكانية بيعه.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن هناك العديد من الأندية تترقب موقف توديبو، تمهيداً للتقدم بعروض لضمه بالبيع أو الإعارة في يناير المقبل.

وتابعت الصحيفة أن أندية واتفورد وساوثهامبتون الإنجليزيين وموناكو الفرنسي وميلان الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني مهتمه بضم صاحب الـ 19 عاما.

وإنضم توديبو لصفوف برشلونة في يناير الماضي قادماً من نادي تولوز الفرنسي، بعد صراع مع نادي يوفنتوس الإيطالي آنذاك.

كما أفادت الموندو، أن اللاعب يسعى جاهداً للبقاء في برشلونة والتمسك بالفرصة لإنتزاع مكاناً أساسياً، لكنه قد يفكر في الرحيل على سبيل الإعارة في يناير المقبل طمعاً في دقائق لعب أكثر وإمكانية العودة للنادي الكتالوني مرة أخرى.
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