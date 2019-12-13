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3 أدعية يستحب الدعاء بها عند حدوث الرعد.. تعرف عليها

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:05 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن طقس الأيام المقبلة، ومنها تعرض مصر للأمطار التي قد تكون رعدية في بعض الأحيان، وقد تصل إلى حد السيول.

وهناك العديد من الأدعية التي يستحب الدعاء بها، وقت حدوث الرعد، وهي كالتالي: 
- "عن عبد الله بن الزبير- رضي الله عنه - موقوفاً عليه أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث، وقال: "سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض" رواه البخارى"
 
- عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ: "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا" - رواه البخاري والمقصود بالصيب هو ما سال من المطر. قال الله تعالى: {أو كصيبٍ من السماء}.
 
- جاء أن النبي صلى الله عليه، وسلم قال: "الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره، وعن ابن عباس رضى الله عنه "الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله".
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