مصطفي محمد vs أحمد بلال.. يستفزونك ليظهروا أسوأ ما فيك.. ثم يقولون أنظر هذا أنت!





وظل بلال ينتقد مصطفى محمد طوال فترة بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام حتى انتهت البطولة.



وانتهت بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام ولكن لم تنتهي انتقادات أحمد بلال ليخرج علينا بتصريح مثير أمس قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز بيوم ليهاجم مصطفى محمد من جديد بل ويراهن أنه لن يتمكن من تسجيل هدف واحد في اللقاء ليلقى موجهة غضب وهجوم من الجماهير عليه.



مصطفى محمد تخصص إحراج أحمد بلال



وفي كل مرة كان رد مصطفى محمد على أحمد بلال داخل الملعب فقط ليحرجه دائما برده هذا.



وتمكن مصطفى محمد من أن ينهي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام وهو هداف البطولة وفاز بجائزة رجل المباراة مرتين وكان واحد من الأسباب الرئيسية في فوز منتخب مصر الأولمبي بالبطولة وتأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020.







وكان الرد الثاني من مصطفى محمد على أحمد بلال أكثر قسوى حيث ساهم في فوز نادي الزمالك أمس الخميس 12 ديسمبر بهدفين مقابل لا شيء وسجل هدف الأبيض الأول عن طريق رأسية رائعة ليحتفل معه الجمهور واللاعبين بهذا الهدف وبرده القوي على جميع منتقديه.





وكان الرد الثاني من مصطفى محمد على أحمد بلال أكثر قسوى حيث ساهم في فوز نادي الزمالك أمس الخميس 12 ديسمبر بهدفين مقابل لا شيء وسجل هدف الأبيض الأول عن طريق رأسية رائعة ليحتفل معه الجمهور واللاعبين بهذا الهدف وبرده القوي على جميع منتقديه.