الدوري السعودي| التشكيل المتوقع للتعاون ضد النصر



ويتواجد النصر المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 20 نقطة مع تقدمه هو وقلعة الكؤوس عن الزعيم بمباراة، وبفارق الأهداف عن الهلال صاحب المركز الثاني، خلف الوحدة المتصدر برصيد 21 نقطة، فيما يحتل التعاون في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.



وتقام مباراة النصر ضد التعاون، في تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.



وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



التشكيل المتوقع للتعاون أمام النصر في الدوري السعودي:-



من المتوقع أن يضع بابلو سيرجو، المدير الفني للتعاون بكاسيو في حراسة المرمى، وأمامه مجد الله العليان، وريكاردو ماتشيدو، وطلال عبسي، ونبيلدو بيترولينا، فيما يأتي ساندرو مانويل، وريان الموسى، وهيلدون راموس، وربيع سفياني في قلب الميدان، وسيقود خط الهجوم سيدريك أميسي، وتوامبا.



حراسة المرمى: كاسيو

خط الدفاع: مجد الله العليان- ريكاردو ماتشيدو - طلال عبسي - نبيلدو بيترولينا

خط الوسط: ساندرو مانويل - ريان الموسى - هيلدون راموس - ربيع سفياني

خط الهجوم: سيدريك أميسي - توامبا



5- التعاون.. 19 نقطة

6- الفيصلي.. 17 نقطة

7- أبها.. 17 نقطة

8- الرائد .. 17 نقطة

9- الشباب.. 15 نقطة

10- الحزم.. 14 نقطة

11- الفيحاء.. 13 نقطة

12- الاتحاد.. 12 نقطة

13- الاتفاق.. 10 نقاط

14- العدالة.. 8 نقاط

15- الفتح.. 5 نقاط

16- ضمك 4 نقاط



مواعيد باقي مباريات الجولة 11 بالدوري السعودي:



تقام اليوم الجمعة الموافق 13 – 12 – 2019 مباراتين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث يستضيف فريق الاتفاق نظيره الفتح في تمام الرابعة والنصف مساءًا، بينما يواجه فريق النصر ضيفه التعاون في السابعة إلا ربع مساءً.



وتستكمل مباريات الجولة الـ11 من الدوري السعودي يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، حيث يستضيف فريق ضمك نظيره الفيحاء على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في تمام الثانية والنصف ظهرًا، بينما يواجه الاتحاد فريق الفيصلي على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في السابعة إلا ربع مساءً.



يواجه الفريق الأول للكرة بنادي التعاون نظيره النصر، على الأمير فيصل بن فهد، مساء اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.