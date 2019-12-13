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موعد مباراة الاتفاق ضد الفتح في الدوري السعودي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:41 ص
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الاتفاق والفتح
الاتفاق والفتح
أميرة فطيم
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب الأمير محمد بن فهد، لمتابعة مباراة نارية بين فريق الاتفاق، ونظيره الفتح، مساء اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويحتل الاتفاق المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 10 نقاط؛ حصدهم من 11 مباراة، فاز في 4 مواجهات، وتعادل في مباراة، بينما تلقى هزيمة في 6 لقاءات.

فيما يتواجد الفتح في المركز الخامس عشر، برصيد 15 نقطة، حصدهم من 11 مباراة، فاز في اثنين، وتعادل في مثلهم، وخسر في 7 مواجهات.

موعد مباراة الاتفاق ضد الفتح في الدوري السعودي:-

من المقرر أن يقام اللقاء، في تمام الساعة الرابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة السادسة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق ضد الفتح في الدوري السعودي:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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الكرة المصرية الدوري المصري الاتفاق والفتح اليوم الاتفاق والفتح

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