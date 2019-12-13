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الوحدة يخطف الصدارة.. ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات الخميس

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:39 ص
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الوحدة
الوحدة
علاء خليف
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تصدر فريق الوحدة جدول ترتيب الدوري السعودي، وذلك بعدما تغلب على فريق العدالة بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالموسم الحالي 2019 – 2020.

نتائج مباريات "الخميس" في الدوري السعودي:

أقيمت مساء الخميس 12 – 12 – 2019، ثلاثة مباريات ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)، حيث تلقي فريق الحزم هزيمة قاسية على ملعبه أمام فريق أبها بنتيجة 3-2، سجل أهداف الضيوف (فاجنر أوليماو، اندرياتسيما، كريم العواضي)، وجاءت ثنائية الحزم عن طريق (ستراندبيرج – ادريس فتوحي "ركلة جزاء").

كما خسر فريق الشباب علي ملعبه أمام ضيفه الرائد بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة، أقيمت على ستاد "الأمير فيصل بن فهد"، وسجل للرائد (عبد الله الغامدي "هدفين"، محمد العمري، الداودي)، بينما جاءت أهداف صاحب الملعب (محمد سالم، كريستيان جوانكا، مورينو اسبرلينا).

أما فريق الوحدة فاز على فريق العدالة بثنائية نظيفة على ستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، سجل الهدفين كل من انسيلمو دي مورايس، وريناتو شافيز جونيور)، ليتصدر الفريق الوحداوي ترتيب الدوري السعودي بـ 21 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات الخميس:

1- الوحدة .. 21 نقطة
2- الهلال.. 20 نقطة
3- النصر.. 20 نقطة
4- الأهلي.. 20 نقطة
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الكلمات المفتاحية

الوحدة السعودي الوحـدة الكرة العربية الدوري السعودي

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