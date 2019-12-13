كيف هنأ كريم محمود عبد العزيز زوجته بعيد ميلادها؟ (صورة)







كريم كان يرتدي بالطو أسود وكوفيه كاروهات حول رقبته، فيما كانت زوجته تمسك بيده وترتدي جاكيت جلد أسود اللون.



وعلق عبد العزيز على الصورة قائلاً: "زوجتي العزيزة كل سنة وإنتي طيبة".



وحصلت الصورة على آلاف الإعجابات، فيما علق الجمهور قائلاً: "ربنا يخليكم لبعض" وكتب آخرون: "كل سنة وهي طيبة": "إن شاء الله العمر كله وانتو مع بعض".



وعلق أيضاً عدد من الفنانين على الصورة مثل بدرية طلبة قائلة لهما: "العمر كله يارب"، فيما علق هيثم شاكر قائلاً: "Happy brithday" .



ونشر كريم منذ فترة قصيرة صورة لها تجمعه مع الفنان إياد نصار ومحمود حافظ وغيرهم، فيما علق على الصورة قائلاً: "فيلم موسى 2020.. بإذن الله" ، فهذا عمله القادم.



يذكر أن كريم محمود عبد العزيز عرض له في شهر رمضان الماضي 2019 مسلسل "شقة فيصل" مع آيتن عامر، كما شارك في بطولة مسلسل "هوجان" مع محمد إمام.





هنأ الفنان كريم محمود عبد العزيز زوجته بعيد ميلادها، من خلال نشر صورة لهما عبر صفحته الشخصية بموقع تداول الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".