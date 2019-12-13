لطيفة عبر تويتر: "ربنا يحمي ليبيا"





عبرت الفنانة لطيفة، عن دعمها لليبيا والشعب الليبي في حربها على الإرهاب عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التغريدات "تويتر".





وغردت لطيفة، قائلة: "ربنا يحمي لبيا"، فيما توالت عليها العديد من التعليقات من الجمهور.





وعلق أحدهم قائلا: "آمين يارب، ربنا يحمي ليبا وتونس الخضراء ويكتبلنا الخير والسعادة يارب".





على صعيد آخر قدمت "لطيفة" العديد من الألبومات الخاصة بها منها : يا حياتي أنا، مين يقول، اكثر من روحي بحبك، مسا الجمال، عشان بحبك، هات قلبي وروح، موحشتكش.





وشاركت "لطيفة" في العديد من الأعمال الفنية على شاشة منها فيلم "سكوت حنصور"، مسلسل "لحظات حرجة"، مسلسل "كلمة سر".





"حكايات لطيفة"

يذكر أن "لطيفة" قدمت برنامج "حكايات لطيفة" عرض على Dmc.





وآخر أعمال لطيفة، هى أغنية "أمي" بمناسبة عيد الأم التي طرحت قبل عيد الأم بثلاث أيام، والتي حققت نجاحًا كبيرًا.





أغنية "أمي" كلمات الشاعر أحمد سامي، رامي جمال الدين، ألحان الملحن إسلام صبري، توزيع موسيقي إسلام صبري.



