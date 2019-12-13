رشا مهدي تنشر صورة لها من كواليس مسلسل "اطمني" (صورة)













نشرت الفنانة رشا مهدي، صورة جديدة لها برفقة طاقم العمل بمسلسل "اطمني" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".وعلقت "مهدي" على الصورة ممازحة الجمهور: ‏"وبعد ما خلصنا تصوير كام مشهد نيجي للسؤال اللي محتاج تفكير عميق، هنطلب أكل إيه؟".وتابعت "مهدي" قائلة: "من كواليس مسلسل اطمني، استنونا قريب قوي ويارب يعجبكم"، فيما علق أحد المتابعين قائلا: "‏‎مبروك يا رشا يا قمر، منورين بالتوفيق والنجاح يا رب".على صعيد آخر شاركت "مهدي" في العديد من الأفلام منها شرم برم، واحد من الناس، مربع داير، ميكانو، ورقة شفرة، بدل فاقد.وشاركت "مهدي" في العديد من المسلسلات منها : خان القناديل ، مسألة مبدأ ، أميرة في عابدين ، على نار هادئة ، ساعة عصاري ، نفق الشيطان، بالشمع الأحمر، أحلام نبيلة، على كف عفريت، المواطن X، تحت الأرض، الشك، سيرة حب، العراف، أستاذ ورئيس قسم، عروس بيروت.وتدور أحداث مسلسل "عروس بيروت" حول شاب يتعرف على فتاة بالصدفة ويغرم بها، لكن والدته تقلا شمعون تقف حاجزًا بينهما، بسبب شخصيتها المتسلطة.ومسلسل "عروس بيروت" بطولة الفنان ظافر العابدين كارمن بصيبص، تقلا شمعون، جو طراد، مرام علي ومجموعة أخرى من الممثلين.