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كريم العمري يكشف لـ "الفجر الفني" شخصيته في مسلسل "ختم النمر" لأحمد صلاح حسني

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:22 ص
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بوابة الفجر
نادين نجدي ، ولاء عبد الناصر
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قال الفنان كريم العمري، إنه سافر أمس الخميس إلى أسوان لمدة أسبوعين لبدء لتصوير مشاهده في مسلسل "ختم النمر".

وصرح "الفجر الفني"، بأنه يقوم بدور ضابط مباحث يقوم يفك اللغز أو يحاول حل مشكلة المسلسل، مشيرًا إلى أن هذا يعد أول تعاون بينه وبين المخرج أحمد سمير فرج، المؤلف محمد عبد العاطي.

وأضاف: "كنت أريد أن أعمل معهما وتحقق ذلك بالفعل وسعيد بهذا"، مشيرًا إلى أنه سعيد بتجربته مع صديقه أحمد صلاح حسني.

"ختم النمر" بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، وتعد هذه البطولة الأولى له في الدراما التليفزيونية.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضًا كل من عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين ، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.


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الكلمات المفتاحية

منوعات مسلسل كريم العمري الفجر الفني احمد صلاح حسني

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