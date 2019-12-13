Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعليق ناري من نجم الزمالك على أزمة مصطفي محمد وأحمد بلال

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:06 ص
Advertisements
مصطفي محمد وبلال
مصطفي محمد وبلال
محمد جمال
Advertisements
أصبح أحمد بلال لاعب الناذى الأهلي السابق فى مأزق كبير عقب تسجيل مصطفي محمد مهاجم المنتخب الأولمبي ونادى الزمالك هدف فى مرمي نادى بيراميدز امس بيطولة الدوري المصري بعدما تحدي بلال عبر شاشة التلفزيون أن اللاعب لن يستطيع التسجيل فى مباراة الزمالك وبيراميدز.

وشنت جماهير الزمالك هجوما حادا على أحمد بلال لاعب الأهلي السابق خلال مباراة الزمالك أمام بيراميدز في الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز والتى أقيمت على ستاد القاهرة بعد تصريحاته الأخيرة.

وعلق فاروق جعفر نجم الزمالك السابق على تصريحات أحمد بلال بشان مصطفي محمد عبر برنامج الملعب مع شلتوت، المذاع علي قناة الحدث اليوم: "أحمد بلال محترم ولكن أري تلك التصريحات بمثابة غيرة، لأنه لا يرغب في رؤية من هو أفضل منه في مركزه المهاجم".

وكان مصطفي محمد إحتفل بعد هدفه فى مرمي بيراميدز وهو يضع فوق عينيه وبعد اللقاء، نشر لاعب الزمالك صورة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" وهو يحتفل في الملعب ويضع يده فوق عينيه و قال : "مش سامعك من ال دى جي".

وكان باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك صرح خلال المؤتمر الصحفي عقب فوز الزمالك على بيراميدز امس عن مصطفي محمد مهاجم الفريق، قائلاً :" مصطفي محمد يملك الكثير ولديه الإمكانيات التى تؤهله أن يكون أفضل وأفضل وتحدثت معه قبل المباراة وكان حديثي معه أن يستغل كل الفرص التى تتاح له وأن يتطور أكثر من أجل الوصول لمراحل أبعد".

وحقق الزمالك الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري على ستاد القاهرة وسجل للزمالك كل من مصطفي محمد ومحمود علاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصطفي محمد وبلال اليوم مصطفي محمد وبلال مصطفي محمد الزمالك بيراميدز احمد بلال

أخبار تهمك

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

منذ حوالي 12 ساعة

اونلاين yalla kora مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت بث مباشر الزمالك ضد بيراميدز kora live

منذ حوالي 8 ساعات

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 13 ساعة

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

مصطفى بكري يكشف آخر التطورات بشأن التعديل الوزاري

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يوم

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

الآن

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 20 ساعة

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل ويختار ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

قرار مفاجئ من كارتيرون عقب الفوز على بيراميدز

منذ ساعتين و 9 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الموت يفجع أسرة برنامج عمرو أديب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر أولى لقطات حفل حماقي بموسم الرياض (فيديو)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

موضوعات متعلقة

عاجل.. ميدو: مستوى كينو فضح جميع لاعبي الدوري المصري

نجم الأهلي السابق: الزمالك لم يخسر الدوري بعد!

بين القمة والقاع.. تعرف على "مجاميع" أبرز نجوم الكرة المصرية في الثانوية العامة

أحمد بلال يكشف حقيقة تصريحه الغريب عن مصطفى محمد

بـ 200 جنيه.. أحمد بلال يتحدي مهاجم الزمالك للتسجيل في بيراميدز (فيديو)

جماهير الزمالك تهاجم أحمد بلال بعد هدف مصطفي محمد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

06:05 م

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

12:51 ص

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

06:15 م

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

06:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status