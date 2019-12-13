تعليق ناري من نجم الزمالك على أزمة مصطفي محمد وأحمد بلال



وشنت جماهير الزمالك هجوما حادا على أحمد بلال لاعب الأهلي السابق خلال مباراة الزمالك أمام بيراميدز في الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز والتى أقيمت على ستاد القاهرة بعد تصريحاته الأخيرة.



وعلق فاروق جعفر نجم الزمالك السابق على تصريحات أحمد بلال بشان مصطفي محمد عبر برنامج الملعب مع شلتوت، المذاع علي قناة الحدث اليوم: "أحمد بلال محترم ولكن أري تلك التصريحات بمثابة غيرة، لأنه لا يرغب في رؤية من هو أفضل منه في مركزه المهاجم".



وكان مصطفي محمد إحتفل بعد هدفه فى مرمي بيراميدز وهو يضع فوق عينيه وبعد اللقاء، نشر لاعب الزمالك صورة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" وهو يحتفل في الملعب ويضع يده فوق عينيه و قال : "مش سامعك من ال دى جي".



وكان باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك صرح خلال المؤتمر الصحفي عقب فوز الزمالك على بيراميدز امس عن مصطفي محمد مهاجم الفريق، قائلاً :" مصطفي محمد يملك الكثير ولديه الإمكانيات التى تؤهله أن يكون أفضل وأفضل وتحدثت معه قبل المباراة وكان حديثي معه أن يستغل كل الفرص التى تتاح له وأن يتطور أكثر من أجل الوصول لمراحل أبعد".



وحقق الزمالك الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري على ستاد القاهرة وسجل للزمالك كل من مصطفي محمد ومحمود علاء.



أصبح أحمد بلال لاعب الناذى الأهلي السابق فى مأزق كبير عقب تسجيل مصطفي محمد مهاجم المنتخب الأولمبي ونادى الزمالك هدف فى مرمي نادى بيراميدز امس بيطولة الدوري المصري بعدما تحدي بلال عبر شاشة التلفزيون أن اللاعب لن يستطيع التسجيل فى مباراة الزمالك وبيراميدز.