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تشكيل ناري في مواجهة النصر والتعاون بالدوري السعودي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:11 ص
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النصر والتعاون
النصر والتعاون
محمد الصو
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يستعد ملعب الأمير فيصل بن فهد، لاستضافة مباراة قوية بين نادي النصر والتعاون، مساء اليوم الجمعة 13 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مباريات دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ويسعى النصر السعودي بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، لتحقيق الفوز والانفراد بصدارة جدول الترتيب، وتعويض الهزيمة الماضية أمام الوحدة، بهدف دون رد بالجولة العاشرة للمسابقة.

وتعود الحياة للمسابقات المحلية السعودية، عقب الانتهاء من المشاركة في نهائيات كأس الخليج، والتي أقيمت مؤخرًا في العاصمة القطرية الدوحة، وتوج بها المنتخب البحريني على حساب الأخضر السعودي، للمرة الأولى في تاريخه.

ويتصدر النصر السعودي، جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة متساويًا مع كل من أهلي جدة والهلال بنفس الرصيد، حيث يغيب الأخير عم مباريات تلك الجولة بسبب مشاركته في نهائيات كأس العالم للأندية.

موعد مباراة النصر والتعاون بالدوري السعودي

وتُقام مباراة النصر والتعاون، في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن يبدأ فيتوريا المدير الفني للنصر بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: براد جونز
خط الدفاع: سلطان الغانم - مايكون - عبد الله مادو - عبد الرحمن العبيد.
خط الوسط: بيتروس - عبد الله الخيبري- نور الدين أمرابط - جوليانو - أحمد موسى.
خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله.

على الجانب الآخر سيعتمد سيرجيو المدير الفني للتعاون على تشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: كاسيو.
خط الدفاع: مجد الله العليان- ريكاردو ماتشيدو - طلال عبسي - نبيلدو بيترولينا.
خط الوسط: ساندرو مانويل - ريان الموسى - هيلدون راموس - ربيع سفياني.
خط الهجوم: سيدريك أميسي - توامبا.
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