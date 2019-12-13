خالد منيب يحتفل بدرع يوتيوب الفضي عبر "إنستجرام"







ونشر "منيب" مجموعة من الصور له حاملًا "الدرع الفضي"، معلقًا عليها: "أينعم الجائزة وصلت متأخر،،، عدينا الـ 100 ألف من زمان الحمد لله، لكن كان لازم أشارككم فرحتي بالجائزة دي من يوتيوب".



وتابع "منيب" قائلًا: "من زمان وأنا بشوف كل الفنانين اللي بنحبهم بيتصوروا بجوائز يوتيوب بتاعتهم، فلما وصلت الجائزة دي ومكتوب عليها اسمي كانت فرحتي كبيرة جدًا جدًا.



واختتم "منيب" قائلًا: "شكرًا لكل شخص يسمحلي إني أتشرف أاقول عليه من جمهوري، وعقبال ما نحتفل سوا بالجوائز الأكبر إن شاء الله، مستنيكم 20 ديسمبر بحفلتي في إسكندرية إن شاء الله".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلًا: ":ألف مبروك، تستحقها وأكتر كمان بالتوفيق دايمًا يا رب بنحبك جدًا".



على صعيد آخر يحمل "منيب" بعض الملامح من عمه الراحل عامر منيب ، ولكن ربما يكون الأهم لخالد أن يحمل أيضاً نفس الموهبة الاستثنائية التى كان يتمتع بها عمه الفنان عامر منيب، واحد من أفضل ما أنجب جيل التسعينيات وبدايات الألفية الجديدة.



وشارك "منيب" في عدة اغاني منها : عارفة نفسها ، التقل مزاج ، مفيش كلام يقال ، ناويلي على ايه التي حققت نجاحاً كبيراً منذ أن تم طرحها، ويذكر أن اغنية " ناويلي على ايه " كلمات تامر حسين ، ألحان خالد منيب.









يحتفل الفنان خالد منيب، مع متابعيه بحصوله على درع موقع "يوتيوب" الفضي، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".