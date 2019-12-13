Advertisements
Advertisements
Advertisements

خالد منيب يحتفل بدرع يوتيوب الفضي عبر "إنستجرام"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:57 ص
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements

يحتفل الفنان خالد منيب، مع متابعيه بحصوله على درع موقع "يوتيوب" الفضي، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "منيب" مجموعة من الصور له حاملًا "الدرع الفضي"، معلقًا عليها: "أينعم الجائزة وصلت متأخر،،، عدينا الـ 100 ألف من زمان الحمد لله، لكن كان لازم أشارككم فرحتي بالجائزة دي من يوتيوب".

وتابع "منيب" قائلًا: "من زمان وأنا بشوف كل الفنانين اللي بنحبهم بيتصوروا بجوائز يوتيوب بتاعتهم، فلما وصلت الجائزة دي ومكتوب عليها اسمي كانت فرحتي كبيرة جدًا جدًا.

واختتم "منيب" قائلًا: "شكرًا لكل شخص يسمحلي إني أتشرف أاقول عليه من جمهوري، وعقبال ما نحتفل سوا بالجوائز الأكبر إن شاء الله، مستنيكم 20 ديسمبر بحفلتي في إسكندرية إن شاء الله".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلًا: ":ألف مبروك، تستحقها وأكتر كمان بالتوفيق دايمًا يا رب بنحبك جدًا".

على صعيد آخر يحمل "منيب" بعض الملامح من عمه الراحل عامر منيب ، ولكن ربما يكون الأهم لخالد أن يحمل أيضاً نفس الموهبة الاستثنائية التى كان يتمتع بها عمه الفنان عامر منيب، واحد من أفضل ما أنجب جيل التسعينيات وبدايات الألفية الجديدة.

وشارك "منيب" في عدة اغاني منها : عارفة نفسها ، التقل مزاج ، مفيش كلام يقال ، ناويلي على ايه التي حققت نجاحاً كبيراً منذ أن تم طرحها، ويذكر أن اغنية " ناويلي على ايه " كلمات تامر حسين ، ألحان خالد منيب.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوتيوب منيب منوعات مزيكا الفجر الفني

أخبار تهمك

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر أولى لقطات حفل حماقي بموسم الرياض (فيديو)

منذ ساعتين و 51 دقيقة

قرار مفاجئ من كارتيرون عقب الفوز على بيراميدز

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 13 ساعة

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

الآن

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 3 ساعات

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

عاجل.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل ويختار ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

منذ حوالي 12 ساعة

مصطفى بكري يكشف آخر التطورات بشأن التعديل الوزاري

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع أسرة برنامج عمرو أديب

منذ حوالي 4 ساعات

اونلاين yalla kora مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت بث مباشر الزمالك ضد بيراميدز kora live

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

"ناويلي على إيه" أغنية جديد لـ خالد عامر منيب

خالد منيب يطرح أغنية "ناويلي على إيه" على "يوتيوب" (فيديو)

"ناويلي على إيه".. تكتسح التريندات على تطبيق أنغامي

بعد تخطي أغنيته المليون مشاهدة.. خالد منيب يوجه رسالة لجمهوره

خالد منيب يشكر تامر حسني ويحتفل بتخطي أغنية " ناويلي على ايه "..1.3 مليون مشاهدة

"نسخة مصغرة من عامر منيب".. تعرف على الفنان الشاب خالد منيب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

06:05 م

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

06:15 م

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

12:51 ص

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

06:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status