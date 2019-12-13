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خاص - بعد غيابها عن الساحة السينمائية.. إلهام شاهين تكشف لـ الفجر الفني مفاجأة عودتها للسينما بهذا الفيلم

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:45 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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صرحت الفنانة إلهام شاهين، بأنها تستعد للبدء فى تصوير عمل سينمائي جديد بعد غياب استمر ٣ سنوات عن السينما، مشيرة إلى أنها ستعود بفيلم مختلف وجديد بعنوان "حظر تجول".

وأوضحت لـ"الفجر الفني" أنها تتعاون في "حظر تجول" مع المخرج أحمد رمسيس ويشارك معها فى بطولة الفيلم كلا من أحمد مجدي والفنان الفلسطيني كامل باشا.

جدير بالذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين، فيلم "يوم للستات"، من بطولة إلهام شاهين وفاروق الفيشاوي ومحمود حميدة وهالة صدقي، ومن إخراج كاملة أبو ذكرى وتأليف هناء عطية وإنتاج سنة 2016.

"يوم للستات" يتناول قضايا جندرية عديدة من بينها الوصم المجتمعي للنساء، و العنف و التمييز ضدهن، وحدّ المجتمع لحريات النساء وحقهن في اختيار حيواتهن.

وتدور قصة الفيلم حول إنشاء حمام سباحة بالقرب من إحدي المناطق الشعبية، ويتحول هذا الأمر لموضوع يشغل الرأي العام، خاصة بعد تعيين يوم معين للسيدات فقط، فيجمع العديد من السيدات من طبقات اجتماعيةمتباينة، وتتوالي الأحداث مع حكاية كل سيدة فى حمام السباحة.

إلهام شاهين
حصلت إلهام شاهين على بكالوريوس من معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وبدأت مشوارها الفني عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية "حورية من المريخ"، وفى السبعينيات بدأت أولي تجاربها في السينما من خلال فيلم "رجل اسمه عباس"، ثم بعد ذلك انطلقت فى مجال الفن وقدمت العديد من الأعمال الفنية سواء فى المسرح أو التليفزيون أو السينما.


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منوعات فن خاص تصريح الهام شاهين الفجر الفني افلام

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