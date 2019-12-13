Advertisements
Advertisements
Advertisements

حلقة الطفل آدم وأبطال "شبر مية" مع منى الشاذلي تتصدر تريند يوتيوب

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:23 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements

تصدرت حلقة أبطال عمل مسلسل "شبر مية" مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" قائمة مؤشرات تريند بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وجمعت الحلقة النجمة رجاء الجداوي، أحمد السعدني، نجلاء بدر، الطفل ادم، الذي نال تمثيله إعجاب الجمهور بشكل كبير، حيث أن "شبر مية" أول عمل له.

وتحدث أبطال مسلسل "شبر ميه" عن كواليس العمل التي أخذت مجهودًا ووقتًا طويلًا، معبرين عن سعادتهم عن التعليقات التي جاءت لهم من قبل الجمهور على المسلسل.

وكان فريق العمل توقع نجاح المسلسل قبل عرضه، فهو عمل جديد ومختلف.

مسلسل "شبر مية" 50 حلقة وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرةى، وعدد من الأطفال وسيناريو وحوار ورشة كتابة تحت اشرف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات مزيكا فن الفجر الفني الفجر اغنية

أخبار تهمك

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر أولى لقطات حفل حماقي بموسم الرياض (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الموت يفجع أسرة برنامج عمرو أديب

منذ حوالي 3 ساعات

اونلاين yalla kora مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت بث مباشر الزمالك ضد بيراميدز kora live

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مفاجئ من كارتيرون عقب الفوز على بيراميدز

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 22 ساعة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 12 ساعة

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

الآن

LIVE| مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة لايف رابط الزمالك TIME ZAMALEK يلا شوت ماتش الزمالك PLUS

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفى بكري يكشف آخر التطورات بشأن التعديل الوزاري

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

موضوعات متعلقة

شاهد الحلقة الثانية من مسلسل شبر ميه عبر dmc.. تردد القناة

احمد السعدني يصف آدم النحاس في شبر ميه "بالموهوب"(صور)

رجاء الجداوى لـ بوسى شلبي: "ربنا يسعد قلبك زي ما بتسعدي كل اللي حواليكي"

هاشتاج "شبر ميه" يتصدر قائمة تريند مصر

شاهد مسلسل شبر ميه الحلقة 21 وكل الحلقات عبر قناة DMC دراما.. مواعيد العرض والإعادة

الليلة.. منى الشاذلي تستضيف أبطال "شبر مية"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

06:05 م

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

12:51 ص

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

06:15 م

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

06:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status