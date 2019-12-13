حلقة الطفل آدم وأبطال "شبر مية" مع منى الشاذلي تتصدر تريند يوتيوب







وكان فريق العمل توقع نجاح المسلسل قبل عرضه، فهو عمل جديد ومختلف.





مسلسل "شبر مية" 50 حلقة وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرةى، وعدد من الأطفال وسيناريو وحوار ورشة كتابة تحت اشرف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.





تصدرت حلقة أبطال عمل مسلسل "شبر مية" مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" قائمة مؤشرات تريند بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.وجمعت الحلقة النجمة رجاء الجداوي، أحمد السعدني، نجلاء بدر، الطفل ادم، الذي نال تمثيله إعجاب الجمهور بشكل كبير، حيث أن "شبر مية" أول عمل له.وتحدث أبطال مسلسل "شبر ميه" عن كواليس العمل التي أخذت مجهودًا ووقتًا طويلًا، معبرين عن سعادتهم عن التعليقات التي جاءت لهم من قبل الجمهور على المسلسل.