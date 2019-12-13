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وفاة أكبر معمر في طنطا عن عمر يناهزر الـ105 عام (صور)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:23 ص
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بوابة الفجر
أيمن يحيي
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توفى منذ قليل خليفة عبد الحليم أكبر معمر فى مدينة طنطا، والذى كان يعمل بائع "للحرنكش" على عربة خشب وكان يجوب جميع شوارع المدينة، ويعمل فى هذة المهنة منذ أكثر من 80 سنة.

وكان "خليفة" يجوب شوارع طنطا لبيع الحرنكش ودائما تعلو الابتسامة وجهة، رغم أن البضاعة التى بحوزته لا يزيد ثمنها عن 20 جنيها، إلا أنه كان يرى أن هذا أفضل من التسول، مؤكدا أنه يريد أن يجمع مصاريف دفنة عند وفاتة.
وفاة أكبر معمر في طنطا عن عمر يناهزر الـ105 عام (صور)
وفاة أكبر معمر في طنطا عن عمر يناهزر الـ105 عام (صور)
وفاة أكبر معمر في طنطا عن عمر يناهزر الـ105 عام (صور)
وفاة أكبر معمر في طنطا عن عمر يناهزر الـ105 عام (صور)
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