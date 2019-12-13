Advertisements
وفاة أكبر معمر في طنطا عن عمر يناهزر الـ105 عام (صور)
الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:23 ص
Advertisements
أيمن يحيي
Advertisements
توفى منذ قليل خليفة عبد الحليم أكبر معمر فى مدينة طنطا، والذى كان يعمل بائع "للحرنكش" على عربة خشب وكان يجوب جميع شوارع المدينة، ويعمل فى هذة المهنة منذ أكثر من 80 سنة.
وكان "خليفة" يجوب شوارع طنطا لبيع الحرنكش ودائما تعلو الابتسامة وجهة، رغم أن البضاعة التى بحوزته لا يزيد ثمنها عن 20 جنيها، إلا أنه كان يرى أن هذا أفضل من التسول، مؤكدا أنه يريد أن يجمع مصاريف دفنة عند وفاتة.
وكان "خليفة" يجوب شوارع طنطا لبيع الحرنكش ودائما تعلو الابتسامة وجهة، رغم أن البضاعة التى بحوزته لا يزيد ثمنها عن 20 جنيها، إلا أنه كان يرى أن هذا أفضل من التسول، مؤكدا أنه يريد أن يجمع مصاريف دفنة عند وفاتة.
Advertisements