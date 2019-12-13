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ترتيب مجموعة يونايتد بالدوري الأوروبي عقب الفوز على الكمار

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:58 ص
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مانشستر يونايتد اليوم
مانشستر يونايتد اليوم
محمد الصو
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة النرويجي آولي جونار سولشاير المدير الفني، في تحقيق فوزًا كاسحًا على منافسه إي زد الكمار الهولندي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الاتحاد الأوروبي "يويفا".

وسحق يونايتد نظيره الكمار، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس 12 ديسمبر الجاري، على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات للبطولة.

وواصل يونايتد، أداءه المميز مؤخرًا حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية على كل من توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف، وبنفس النتيجة على جاره مانشستر سيتي، بالدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن ينتصر على الكمار برباعية نظيفة بالدوري الأوروبي.

ويرصد "الفجر الرياضي" ترتيب مجموعة يونايتد عقب انتهاء مبارياتها بالتقرير الآتي:-

واستطاع مانشستر يونايتد الإنجليزي، في إنتظار صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادل وهزيمة وحيدة، وسجل 10 أهداف وتلقى هدفين فقط، وتأهل للدور المقبل.

وحل إي زد الكمار، بالمركز الثاني برصيد 9 نقاط جمعها من فوزين وثلاث تعادلات وهزيمة واحدة، وسجل 15 واستقبل 8 أهداف، وتأهل للدور المقبل.

فيما جاء بارتيزان الصربي، في المركز الثالث برصيد 8 نقاط جمعها من فوزين وتعادلين وهزيمتين، وسجل 10 أهداف وتلقى مثلهما.

وتواجد إستانا بموخرة الجدول برصيد ثلاث نقاط، جمعهما من فوز وحيد و5 هزائم ولم يحقق أي تعادلات، وسجل 4 أهداف واستقبل 19 هدفًا.
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