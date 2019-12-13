الفرق المتوقع يواجهها مانسشتر يونايتد في ثمن نهائي الدوري الاوربي



وبهذه النتيجة يصعد نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي اول المجموعة بينما صعد نادي آلكمار الهولندي كاثاني المجموعة وودع كل من أستانا من أذربيجان وبارتيزان بلجراد الصربي.



ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي ‏الفرق التي قد يواجهها نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في دور 32 من بطولة يوروباليج وهم :



بايرن ليفركوزن الألماني .

أولومبياكوس اليوناني .

شاختار الأوكراني .

سبورتنغ لشبونة البرتغالي .

انترلاخت فرانكفورت الألماني .

فولسبروج الألماني .

رينجرز الاسكتلندي .

روما الإيطالي .

آبويل نيقوسيا القبرصي .

كلوب بروج البلجيكي .

كلوج الروماني .

كوبنهاجن الدنماركي .

خيتافي الاسباني .



ومن المقرر أن تقام قرعة دور ثمن نهائي بطولة الدوري الاوربي بالإضافة إلي دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوربا يوم الاثنين المقبل في مدينة نيون السويسرية.



وعبر النرويجي أولي جونر سولشير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن سعادته لصعود فريقه الي الدور المقبل من بطولة الدوري الاوربي والفوز الكبير علي حساب نظيره نادي آلكمار الهولندي بنتيجة أربعة أهداف كابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة الدوري الاوربي حيث قال:"نحن نتطلع لتقوية تشكيلتنا في عدة مراكز سنصل لهدفنا لكن مازلنا نحتاج للاعبَين أو ثلاثة حتى نصل للعدد للكافي ‏لست خائفاً من إشراك ميسون جرينود في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج هو مازال شابا وبالتأكيد سيحصل علي فرصة في الأيام المقبلة".



ويستعد نادي مانسشتر يونايتد بقيادة النرويجي أولي جونر سولشير استضافة نادي إيفرتون يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الثامنة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



حقق نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي فوزا كبيرا علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق آلكمار الهولندي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات من بطولة الدوري الاوربي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.