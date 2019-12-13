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"راسمك في خيالي" لحماقي يقترب من حصد 3 ملايين مشاهدة في وقت قياسي (فيديو)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:56 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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أطلق الفنان محمد حماقي، أغنيته الجديدة "راسمك في خيالي" في يوم يوم 9 ديسمبر عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ونالت الأغنية إعجاب الجمهور، حيث توالت العديد من التعليقات الإيجابية، معبرين عن روعة الكليب وحبهم لحماقي.

وظهر خلال الكليب مشهد الشاب الذي صعد بصحبة فتاة على خشبة مسرح حفل حماقي قبل أيام، حيث قام بخطبتها أمام الجمهور في مفاجأة غير متوقعة.

واقتربت الاغنية في وقت قياسي من حصد ثلاثة ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، حيث حقق الكليب حتى الآن أكثر من 2.6 مليون مشاهدة.

"راسمك في خيالي" من ألبوم حماقي الأخير "كل يوم من ده"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد النادي، اخراج مصطفى عامر.

وعلى صعيد آخر حصل الفنان محمد حماقي، على عدة جوائز منها جائزة الموركس، جائزة أفضل مطرب عربي ، جائزة MTV العالمية .

وقدم الفنان محمد حماقي أول أغنية من عمله الفني أغنية " الحلو يحب الحنية " من ضمن ألبوم " لقاءالنجوم 3 " مع المطرب محمد منير ، والمطربة حنان ، وحميد الشاعري، وتعرض الفنان محمد حماقي لأزمة قلبية ، ثم خضع لعملية جراحية وتعافى منها .

وطرح العديد من الألبومات منها خلينا نعيش ، خلص الكلام ، بحبك كل يوم أكتر ، ناويها ، حاجة مش طبيعية ، من قلبي بغني ، عمره ما يغيب ، كل يوم من ده.


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الكلمات المفتاحية

مزيكا فن عالمى راسمك في خيالي حماقي الفجر الفني

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