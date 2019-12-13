عاجل.. مصطفى محمد يسخر من أحمد بلال (صورة)



مصطفى محمد يساهم في فوز الزمالك اليوم على بيراميدز



وقد ساهم مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك في فوز فريقه اليوم على نادي بيراميدز حيث سجل الهدف الأول للنادي الأبيض عن طريق رأسية رائعة.



أحمد بلال ينتقد مصطفى محمد



وكان أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق قد انتقد مصطفى محمد بقوى قبل مواجهة بيراميدز مؤكدا انه لن يتمكن من تسجيل أي أهداف في مباراة بيراميدز ولكن الرد فاجئه.



مصطفى محمد يسخر من أحمد بلال



وقام مصطفى محمد بالسخرية من تصريحات أحمد بلال وانتقاده الشديد له حيث نشر صورة احتفاله بهدفه اليوم في مرمى بيراميدز عبر حسابه الخاص معلقا عليها: "مش سامعك من ال دى جي".







ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم



وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي الزمالك إلى 13 نقطة ليتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يقف رصيد نادي بيراميدز عند 12 نقطة ليتواجد في المركز الخامس.



موعد مباراة الزمالك القادمة



يستضيف ستاد الجيش بالسويس مباراة قوية يوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر 2019 بين فريقي طلائع الجيش ونادى الزمالك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



استطاع نادي الزمالك أن يفوز على نظيره نادي بيراميدز اليوم الخميس 12 ديسمبر بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.