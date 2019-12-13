Advertisements
Advertisements
Advertisements

قرار مفاجئ من كارتيرون عقب الفوز على بيراميدز

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:38 ص
Advertisements
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
الفجر الرياضي
Advertisements
قرر الجهاز الفني بالفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين الذين شاركوا بالامس امام بيراميدز راحة من التدريبات اليوم الجمعة.

ويخوض المدير الفني بباقي اللاعبين الذين لم يشاركوا والبدلاء أمام بيراميدز مباراة ودية أمام ناشئ النادي مواليد ٩٩ في العاشرة صباحا بملعب النادي من أجل تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة .

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهه طلائع الجيش في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإثنين المقبل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة الزمالك باتريس كارتيرون اليوم باتريس كارتيرون الليلة الزمالك

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من كارتيرون عقب الفوز على بيراميدز

منذ 37 دقيقة

اونلاين yalla kora مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت بث مباشر الزمالك ضد بيراميدز kora live

منذ حوالي 7 ساعات

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

الآن

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 22 ساعة

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ ساعة و 24 دقيقة

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

عاجل.. الموت يفجع أسرة برنامج عمرو أديب

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر أولى لقطات حفل حماقي بموسم الرياض (فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

LIVE| مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة لايف رابط الزمالك TIME ZAMALEK يلا شوت ماتش الزمالك PLUS

منذ حوالي 7 ساعات

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 11 ساعة

مصطفى بكري يكشف آخر التطورات بشأن التعديل الوزاري

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"كارتيرون" يجهز لاعبي الأهلي لاقتحام حصون المصري

راحة للأساسيين في الزمالك.. غدا

كارتيرون يحاضر لاعبي الأهلي قبل المران

جروس يطالب لاعبي الزمالك بالفوز على الاتحاد

حمدي النقاز يواصل التأهيل استعدادا للأهلي

عبدالله جمعة ينتظم في تدريب الزمالك استعدادا للأهلي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

12:51 ص

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

06:05 م

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

06:15 م

عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر أولى لقطات حفل حماقي بموسم الرياض (فيديو)

12:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status