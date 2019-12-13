Advertisements
Advertisements
Advertisements

استقبال حافل لبعثة الكاراتيه التقليدي المتوجه بذهبية العالم بالمطار

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:37 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
وسط استقبال حافل وصلت القاهرة بعثة الكاراتيه التقليدي المتوجه بذهبية بطولة العالم للبطل رامي حسن الذي استطاع اقتناصها في البرازيل مع اول مشاركة رسمية للكاراتيه التقليدي في بطولات العالم بعد اعتماد وزارة الرياضة له.

وكان في استقبال البعثة التي ضمت رامي مكاوي رئيس الاتحاد وشريف أبو العينين عضو مجلس الادارة والبطل رامي حسن المئات من أسرة الكاراتيه التقليدي تقدمهم اعضاء مجلس الإدارة وكبار اللاعبين والكابتن إبراهيم بكر رئيس الاتحاد الإفريقي للكاراتيه التقليدي.

وتم استقبال الأبطال بالورود والزغاريد وحملوا رجال البعثة على الأعناق، خلال وصولهم مطار القاهرة الدولي اليوم 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الرياضة الكاراتيه الدوري الالعاب الفردية اشرف صبحي

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع أسرة برنامج عمرو أديب

منذ ساعتين و 46 دقيقة

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ ساعة و 21 دقيقة

مصطفى بكري يكشف آخر التطورات بشأن التعديل الوزاري

منذ حوالي 6 ساعات

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 11 ساعة

اونلاين yalla kora مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت بث مباشر الزمالك ضد بيراميدز kora live

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر أولى لقطات حفل حماقي بموسم الرياض (فيديو)

منذ ساعة و 16 دقيقة

LIVE| مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة لايف رابط الزمالك TIME ZAMALEK يلا شوت ماتش الزمالك PLUS

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 15 ساعة

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

الآن

قرار مفاجئ من كارتيرون عقب الفوز على بيراميدز

منذ 34 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 19 ساعة

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يستضيف معسكر المنتخب الإندونيسي للكاراتيه

مصر تنظم كأس أفريقيا المفتوحة للكاراتيه التقليدي بحضور أساتذة اللعبة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

12:51 ص

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

06:05 م

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

06:15 م

عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر أولى لقطات حفل حماقي بموسم الرياض (فيديو)

12:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status