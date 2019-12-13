استقبال حافل لبعثة الكاراتيه التقليدي المتوجه بذهبية العالم بالمطار

وسط استقبال حافل وصلت القاهرة بعثة الكاراتيه التقليدي المتوجه بذهبية بطولة العالم للبطل رامي حسن الذي استطاع اقتناصها في البرازيل مع اول مشاركة رسمية للكاراتيه التقليدي في بطولات العالم بعد اعتماد وزارة الرياضة له.



وكان في استقبال البعثة التي ضمت رامي مكاوي رئيس الاتحاد وشريف أبو العينين عضو مجلس الادارة والبطل رامي حسن المئات من أسرة الكاراتيه التقليدي تقدمهم اعضاء مجلس الإدارة وكبار اللاعبين والكابتن إبراهيم بكر رئيس الاتحاد الإفريقي للكاراتيه التقليدي.



وتم استقبال الأبطال بالورود والزغاريد وحملوا رجال البعثة على الأعناق، خلال وصولهم مطار القاهرة الدولي اليوم

