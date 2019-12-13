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الفرق المتأهلة إلى دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي (يوروباليج)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:31 ص
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مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
عبد القادر عرابي
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إنتهت المرحلة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي أمس الخميس 12 ديسمبر، بعد أن تحددت الفرق الصاعدة والفرق التي ودعت البطولة.

وأفرزت المجموعات الإثنى عشر عن 24 متأهلاً لدور الـ 32، رفقة الثماني الذي ودع دوري أبطال أوروبا مؤخراً، بعد إنتهاء دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

المتأهلون من بطولة دوري أبطال أوروبا إلى بطولة الدوري الأوروبي:

وتأهلت أندية كلوب بروج البلجيكي وأوليمبياكوس اليوناني وباير ليفركوزن الألماني وشاختار دونيستيك الأوكراني و ريد بول سالزبورج النمساوي وإنتر ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي وأياكس أمستردام الهولندي، بعد أن إحتلت المركز الثالث من المجموعات الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

الفرق الـ 24 المتأهلة من دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي: 

وتأهلت أندية أشبيلية وأبويل نيقوسيا عن المجموعة الأولى ومالمو وكوبنهاجن عن المجموعة الثانية وبازل وخيتافي عن المجموعة الثالثة ولاسك وسبورتينج لشبونة عن المجموعة الرابعة وسيلتك وكلوج عن المجموعة الخامسة وأرسنال وفرانكفورت عن المجموعة السادسة.

ولحقت بتلك الأندية بورتو ورينجرز عن المجموعة السابعة وإسبانيول ولودجوريتس عن المجموعة الثامنة، وجينت وفولفسبورج عن المجموعة التاسعة وباشكاشهير وروما عن المجموعة العاشرة وسبورتينج براجا وولفرهامبتون عن المجموعة الحادية عشرة ومانشستر يوناتيد وألكمار عن المجموعة الثانية عشرة.

الفرق المتأهلة لدور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي: 

1- أياكس أمستردام – هولندا
2- بنفيكا – البرتغال
3- إنتر ميلان – إيطاليا
4- باير ليفركوزن – ألمانيا
5- ريد بول سالزبورج – النمسا
6- أوليمبياكوس – اليونان
7- كلوب بروج – بلجيكا
8- شاختار دونيستيك – أوكرانيا
9- أشبيلية – إسبانيا
10- لودجوريتس – بلغاريا
11- ألكمار – هولندا
12- مانشستر يونايتد – إنجلترا
13- بورتو – البرتغال
14- مالمو – السويد
15- جينت – بلجيكا
16- إنتراخت فرانكفورت – ألمانيا
17- روما – إيطاليا
18- إسطنبول باشكاشهير – تركيا
19- سبورتينج براجا – البرتغال
20- رينجرز – إسكتلندا
21- أبوويل نيقوسيا – قبرص
22- ألكمار – هولندا
23- أرسنال – إنجلترا
24- سيلتيك – إسكتلندا
25- كوبنهاجن – الدانمارك
26- بازل – سويسرا
27- خيتافي – إسبانيا
28- لاسك لاينز – النمسا
29- سبورتينج لشبونة – البرتغال
30- كلوج – رومانيا
31- إسبانيول – إسبانيا
32- فولفسبورج – ألمانيا.
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