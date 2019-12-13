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فيديو رقص 3 فنانات يثير ضجة بين الجمهور

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:29 ص
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نشرت الفنانة ميس حمدان، مقطع فيديو بصبحة شقيقاتها، وهن يتنكرن في زي رجال ويقدمن وصلة رقص.

الفيديو مثل مفاجأة كبيرة لجمهور الفنانات الثلاث، حيث عبر العديد عن إعجابهم به، فيما تحفظ آخرون معتبرين الفيديو غريبًا بعض الشيء.

وعلقت "ميس" على الفيديو، قائلة: "فرقه حمدانولا للفنون الشعبية الاستعراضية تقدم (تاني تاني يا هوا)".

وأضافت: "أتمنى العرض المسرحي الراقص الجميل ده يعجبكم، بغناء المطرب حماده خربطلي، والراقص مساعد أول حسن سكسكه، والعبد لله مدرب الرقصات ميسه برودواي".


فيديو رقص 3 فنانات يثير ضجة بين الجمهور
فيديو رقص 3 فنانات يثير ضجة بين الجمهور
فيديو رقص 3 فنانات يثير ضجة بين الجمهور
فيديو رقص 3 فنانات يثير ضجة بين الجمهور
فيديو رقص 3 فنانات يثير ضجة بين الجمهور
فيديو رقص 3 فنانات يثير ضجة بين الجمهور
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