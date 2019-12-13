Advertisements
Advertisements
Advertisements

في زيارة مفاجئة.. التحقيق مع 4 عاملين بمستشفى الفشن بينهم طبيبان

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
Advertisements
مرور مفاجئ على مستشفى الفشن
مرور مفاجئ على مستشفى الفشن
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، مساء الخميس، عن إحالة طبيبان ومشرفة تمريض ومشرف النظافة، بمستشفى الفشن المركزي، جنوب المحافظة، للتحقيق بالشئون القانونية، لتغيبهم عن العمل، وعدم القيام بمهامها، سوء حالة النظافة، خلال مرور مفاجئ فريق من المديرية، برئاسة الدكتور محمود حسين، مدير إدارة الطوارئ.

وأكدت المديرية، في بيان لها، أنه بناءًا على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، بالمتابعة المستمرة للمستشفيات لضمان تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين.

كّلف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتور أحمد بغدادي، مدير العلاجي، بتوجيه فريق من المديرية، برئاسة الدكتور محمود حسين، مدير إدارة الطوارئ للمرور على مستشفى الفشن المركزي، لمتابعة سير العمل.

ورصد الفريق تغيب طبيبان، عن العمل بالنوبتجية الليلية، وكذلك عدم قيام مشرفة التمريض بالمستشفى بمهامها، إضافة إلى سوء مستوي النظافة بقسم الأطفال، وحّرر مدير الطوارئ تقريرًا بتفاصيل المرور، وبعرضه على وكيل الوزارة، أقر بإحالة الطبيبان ومشرفة التمريض ومشرف النظافة، للتحقيق معهم بالشئون القانونية بالمديرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حوادث بني سويف جامعة بني سويف بني سويف اهم اخبار محافظة بني سويف اليوم أخبار محافظة بني سويف اليوم

أخبار تهمك

مصطفى بكري يكشف آخر التطورات بشأن التعديل الوزاري

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 7 ساعات

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

كيف حول الزمالك رهان أحمد بلال إلى سخرية من مصطفى محمد؟ فيديو وصورة تُجيب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ يوم

نصائح مهمة من الأرصاد لمواجهة تقلبات الطقس

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر أولى لقطات حفل حماقي بموسم الرياض (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصطفى محمد يسخر من أحمد بلال (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يوم

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

الجيش الليبي يعلن تدمير عشرات الطائرات المسيرة التركية

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 18 ساعة

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 21 ساعة

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

الآن

عاجل.. الموت يفجع أسرة برنامج عمرو أديب

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

التحقيق مع طبيبين ومشرفة تمريض بمستشفى ببا المركزي ببني سويف

جولة تفتيشية مفاجئة.. نقل طبيبين لتغيبهما عن نوباتجية السهر بمستشفى ناصر في بني سويف (صور)

"صحة بني سويف" تبحث الاستعداد لـ التأمين الصحي الشامل وعجز اﻷطباء بالوحدات (صور)

التحقيق مع 4 أطباء و3 إداريين لتغيبهم عن العمل ببني سويف

إحالة 13 طبيبا واداريا إلى التحقيق ببني سويف

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

06:05 م

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

06:15 م

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

12:51 ص

كيف حول الزمالك رهان أحمد بلال إلى سخرية من مصطفى محمد؟ فيديو وصورة تُجيب

04:51 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status