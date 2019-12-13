في زيارة مفاجئة.. التحقيق مع 4 عاملين بمستشفى الفشن بينهم طبيبان

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، مساء الخميس، عن إحالة طبيبان ومشرفة تمريض ومشرف النظافة، بمستشفى الفشن المركزي، جنوب المحافظة، للتحقيق بالشئون القانونية، لتغيبهم عن العمل، وعدم القيام بمهامها، سوء حالة النظافة، خلال مرور مفاجئ فريق من المديرية، برئاسة الدكتور محمود حسين، مدير إدارة الطوارئ.





وأكدت المديرية، في بيان لها، أنه بناءًا على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، بالمتابعة المستمرة للمستشفيات لضمان تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين.





كّلف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتور أحمد بغدادي، مدير العلاجي، بتوجيه فريق من المديرية، برئاسة الدكتور محمود حسين، مدير إدارة الطوارئ للمرور على مستشفى الفشن المركزي، لمتابعة سير العمل.





ورصد الفريق تغيب طبيبان، عن العمل بالنوبتجية الليلية، وكذلك عدم قيام مشرفة التمريض بالمستشفى بمهامها، إضافة إلى سوء مستوي النظافة بقسم الأطفال، وحّرر مدير الطوارئ تقريرًا بتفاصيل المرور، وبعرضه على وكيل الوزارة، أقر بإحالة الطبيبان ومشرفة التمريض ومشرف النظافة، للتحقيق معهم بالشئون القانونية بالمديرية.