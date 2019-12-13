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برعاية تركي آل الشيخ.. أحمد عدوية يحيي حفله بموسم الرياض جالسا على كرسي (فيديو)
الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:13 ص
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أماني سلام
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نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مقطع فيديو للفنان الكبير أحمد عدوية، أثناء غنائه في موسم الرياض وهو يجلس على الكرسي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقدم عدوية حفلًا ناجحًا حيث غنى عددًا من أغنياته الشهيرة في مقدمتها "بنت السلطان".
الجدير بالذكر أنَّ موسم الرياض شهد حالة من الاقبال الجماهيري الكبير منذ بدء فاعلياته يوم11 أكتوبر الماضي، ويستمر موسم إلى نهاية شهر يناير القادم، وشهد المهرجان العديد من المسرحيات الرائعة منها :" مسرح مصر "،" لوكاندة الأوباش "،" الملك لير"، بجانب الحفلات الغنائية المتميزة لكبار النجوم في الوطن العربي مثل محمد رمضان، عمرو مصطفي، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب،تامر حسني، أصاله، رامي صبري
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