برعاية تركي آل الشيخ.. أحمد عدوية يحيي حفله بموسم الرياض جالسا على كرسي (فيديو)





نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مقطع فيديو للفنان الكبير أحمد عدوية، أثناء غنائه في موسم الرياض وهو يجلس على الكرسي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وقدم عدوية حفلًا ناجحًا حيث غنى عددًا من أغنياته الشهيرة في مقدمتها "بنت السلطان".



