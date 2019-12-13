برلماني: مجلس النواب لن يتراجع عن حقوق المرأة المصرية

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مجلس النواب لم يبدأ المناقشة الرسمية لقانون الأحوال الشخصية حتى الآن.



وأضاف "أبو حامد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مصر النهارده"، المذاع على قناة مصر الأولى، مساء الخميس، أنه لن يتم التراجع عن أي حق من حقوق المرأة المصرية في مجلس النواب.



وتابع عضو مجلس النواب: "توجه مجلس النواب هو عدم التراجع عن أي حق من حقوق المرأة، بل بالعكس سيعمل على زيادة حقوقها وتمكينها"، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي مؤمن بقضايا المرأة، ودائمًا يسعى لتمكينها، ولن يوافق على أي قانون يضرها، كما أنه قضية المرأة كأولوية عظمى على رأس القضايا.

