Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلماني: مجلس النواب لن يتراجع عن حقوق المرأة المصرية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:20 ص
Advertisements
محمد أبو حامد
محمد أبو حامد
أمنية فوزي
Advertisements
قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مجلس النواب لم يبدأ المناقشة الرسمية لقانون الأحوال الشخصية حتى الآن.

وأضاف "أبو حامد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مصر النهارده"، المذاع على قناة مصر الأولى، مساء الخميس، أنه لن يتم التراجع عن أي حق من حقوق المرأة المصرية في مجلس النواب.

وتابع عضو مجلس النواب: "توجه مجلس النواب هو عدم التراجع عن أي حق من حقوق المرأة، بل بالعكس سيعمل على زيادة حقوقها وتمكينها"، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي مؤمن بقضايا المرأة، ودائمًا يسعى لتمكينها، ولن يوافق على أي قانون يضرها، كما أنه قضية المرأة كأولوية عظمى على رأس القضايا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب المرأة السيسي الرئيس

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من كارتيرون عقب الفوز على بيراميدز

منذ 39 دقيقة

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 11 ساعة

مصطفى بكري يكشف آخر التطورات بشأن التعديل الوزاري

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 15 ساعة

LIVE| مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة لايف رابط الزمالك TIME ZAMALEK يلا شوت ماتش الزمالك PLUS

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 22 ساعة

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الموت يفجع أسرة برنامج عمرو أديب

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 19 ساعة

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

الآن

عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر أولى لقطات حفل حماقي بموسم الرياض (فيديو)

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ ساعة و 26 دقيقة

اونلاين yalla kora مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت بث مباشر الزمالك ضد بيراميدز kora live

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

موضوعات متعلقة

نائب وفدي ينظم ندوة بالفيوم حول قانون الأحوال الشخصية الجديد

"بلدي مفيش زيها" ندوة لقومي المرأة لمناقشة التعديلات الدستورية بالبحيرة (صور)

أين الحقيقة؟.. "فؤاد" يتحدى "الشريف" ويكشف وعده في معركة مناقشة قانون الأحوال الشخصية

مايا مرسي: المرأة الحلقة الأضعف في قانون الأحوال الشخصية (فيديو)

تضامن البرلمان: لم نبدأ بعد في مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية (فيديو)

مايا مرسي:"الفتيات الإفريقيات قالولنا انتن في أمان مع السيسي"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

12:51 ص

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

06:05 م

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

06:15 م

عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر أولى لقطات حفل حماقي بموسم الرياض (فيديو)

12:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status