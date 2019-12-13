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المتهمة بقتل طفليها بعقار "الأدرينال" في الدقهلية تمثل جريمتها أمام النيابة.. (صور)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:16 ص
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بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت قرية الأحمدية، التابعة لمركز شربين، في محافظة الدقهلية، تمثيل الأم قاتلة طفليها لجريمة القتل التي قامت بها، من خلال وضع عقاقير طبية لقتلهما، وتتمكن من طلب الطلاق من زوجها.

بدأت الواقعة بعد دفن الأب للطفلين، وشكه في وفاتهما جنائيا بعد اكتشافة علبة "أندريال" سامة، وهي تسبب الوفاه بالبطيء، وقد تمكن رجال المباحث من الوصول إلى أن الأم قتلت طفليها لرغبتها في الطلاق.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمامور مركز شرطة شربين، من سامى عبد العزيز رأفت، ٣٠ سنة، بائع أسطوانات غاز، ومقيم قرية الأحمدية التابعة للمركز، أكد خلاله أنه كان لديه طفلان، الأولى ريماس ٣ سنوات، وتوفيت في ٣٠ أكتوبر الماضي، وقام بدفنها، والثاني جمال ٥ سنوات، وتوفى في ٢٨ نوفمبر الماضي، واتخذ كافة إجراءات دفنه وتم الدفن.

وأضاف في بلاغه، أنه لم يشتبه وقتها جنائيا في وفاتهما، إلا أنه عقب ذلك عثر بمنزله على علبة دواء فيها ٤ شرائط فارغه لعقار "الأندرينال" ما دفعه للشك في أن وفاة طفليه جنائية، حيث أنه يقيم في منزل عائلته.

وبتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث مركز شرطة شربين برئاسة المقدم محمد الارضى رئيس المباحث وضباط إدارة البحث الجنائي، توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته، وتدعى لمياء عطية سعد عبد المقصود، ٢٤ سنة ربة منزل.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة قاصدة الطلاق من زوجها، فقررت التخلص من أطفالها حتى تتمكن من ذلك، مضيفة، أنها قامت بشراء هذا العقار من صيدلية الدكتورة صفاء خضير بنفس القرية، لعلمها أن تعاطي هذا العقار يؤدي إلى هبوط في الدورة الدموية، ويسبب الوفاة، فقامت بإعطاء كمية كبيرة منه لطفليها، ما أدى إلى وفاتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المتهمة بقتل طفليها بعقار "الأدرينال" في الدقهلية تمثل جريمتها أمام النيابة.. (صور)
المتهمة بقتل طفليها بعقار "الأدرينال" في الدقهلية تمثل جريمتها أمام النيابة.. (صور)
المتهمة بقتل طفليها بعقار "الأدرينال" في الدقهلية تمثل جريمتها أمام النيابة.. (صور)
المتهمة بقتل طفليها بعقار "الأدرينال" في الدقهلية تمثل جريمتها أمام النيابة.. (صور)
المتهمة بقتل طفليها بعقار "الأدرينال" في الدقهلية تمثل جريمتها أمام النيابة.. (صور)
المتهمة بقتل طفليها بعقار "الأدرينال" في الدقهلية تمثل جريمتها أمام النيابة.. (صور)
المتهمة بقتل طفليها بعقار "الأدرينال" في الدقهلية تمثل جريمتها أمام النيابة.. (صور)
المتهمة بقتل طفليها بعقار "الأدرينال" في الدقهلية تمثل جريمتها أمام النيابة.. (صور)
المتهمة بقتل طفليها بعقار "الأدرينال" في الدقهلية تمثل جريمتها أمام النيابة.. (صور)
المتهمة بقتل طفليها بعقار "الأدرينال" في الدقهلية تمثل جريمتها أمام النيابة.. (صور)
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