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ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة السابعة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:57 ص
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الزمالك
الزمالك
علاء خليف
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ترتيب الدوري المصري (2019 – 2020) – تغلب الفريق الأول بالنادي الزمالك على فريق بيراميدز بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس 12 ديسمبر 2019 على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري العام.

جاءت ثنائية الزمالك في شباك بيراميدز عن طريق، مصطف محمد مهاجم المنتخب الأولمبي بالدقيقة 53 من رأسية قوية سكنت شباك أحمد الشناوي، وأضاف المدافع المتألق محمود علاء الهدف الثاني بالدقيقة 79 من ركلة جزاء، ليعود الفارس الأبيض لسكة الانتصارات بالمسابقة المحلية خاصة وأنه خسر الجولة الماضية أمام انبي 2-1.

المقاولون يتفوق على الثلاثي الكبار في ترتيب الدوري:

نجح فريق المقاولون العرب في التفوق على الثلاثي الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري، ويتصدر "ذئاب الجبل" الترتيب برصيد 16 نقطة، يليه المارد الأحمر برصيد 14 نقطة، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث بـ 14 نقطة، ويأتي أبناء ميت عقبة بالمركز الرابع بـ 13 نقطة، ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة السابعة:

1- المقاولون العرب 16 نقطة
2- الأهلي 15 نقطة
3- الاتحاد السكندري 14 نقطة
4- الزمالك 13 نقطة
5- بيراميدز 12 نقطة
6- سموحة 10 نقاط
7- حرس الحدود 10 نقاط
8- الإسماعيلي 10 نقاط
9- طنطا 8 نقاط
10- الإنتاج الحربي 8 نقاط
11- المصري 7 نقاط
12- إنبي 7 نقاط
13- المقاصة 7 نقاط
14- نادي مصر 7 نقاط
15- أسوان 5 نقاط
16- طلائع الجيش 4 نقاط
17- الجونة 4 نقاط
18- وادي دجلة 3 نقاط

مواعيد مباريات الجولة الثامنة بالدوري المصري:

تنطلق فعاليات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر الجاري بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقي نادي مصر مع الإسماعيلي، ويستضيف سموحة نظيره أسوان، ويواجه الأهلي فريق حرس الحدود.

وتستكمل مباريات الجولة يوم الاثنين 16 ديسمبر، حيث يلتقي طنطا مع الانتاج الحربي، ويواجه المقاولون فريق وادي دجلة، بينما يصطدم مصر المقاصة بفريق الاتحاد السكندري، ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش.

وتختتم منافسات الأسبوع الثامن يوم الثلاثاء 17 ديسمبر، حيث يستضيف فريق انبي نظيره المصري البورسعيدي، ويلتقي بيراميدز مع الجونة.
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