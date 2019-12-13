عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر أولى لقطات حفل حماقي بموسم الرياض (فيديو)





نشر المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، أولى لقطات حفل الفنان محمد حماقي بموسم الرياض، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" .وقال حماقي في الفيديو:" بشكر صديقي وأخويا معالي المستشار تركي الشيخ على النقلة والطفرة الكبيرة التي حدثت، وأنه أعطى لنا الفرصة لكي نقابل أحلى جمهور في الدنيا، ويارب دائماً في تقدم وتطور دائماً إن شاء الله".وقدم حماقي، أغاني كثيرة خلال الحفل من ألبومه الجديد "كل يوم من ده" اليوم، وتفاعل معه الجمهور بالغناء والهتاف، وتأثر الجمهور أيضاً بغناءه "من البداية" .حفلات موسم الرياضيوجد الكثير من الحفلات في هذا الشهر تحت رعاية الهيئة العامة للترفية وتحت إشراف المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة، ويحيي النجوم العديد من الحفلات ومنهم الفنان المغربي سعد لمجرد ويشاركه في الحفل كل من فرقة ميامي وميريام فارس يوم 18 ديسمبر وتحيي الفنانة دينا بطمة حفل غنائي بموسم الرياض، كما قامت الفنانة أنغام بإحياء حفل غنائي برفقة وليد الشامي ونوال الزغبي.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=656678211567000&id=177633099471516