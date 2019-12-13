Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر أولى لقطات حفل حماقي بموسم الرياض (فيديو)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:57 ص
Advertisements
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements

نشر المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، أولى لقطات حفل الفنان محمد حماقي بموسم الرياض، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" .

وقال حماقي في الفيديو:" بشكر صديقي وأخويا معالي المستشار تركي الشيخ على النقلة والطفرة الكبيرة التي حدثت، وأنه أعطى لنا الفرصة لكي نقابل أحلى جمهور في الدنيا، ويارب دائماً في تقدم وتطور دائماً إن شاء الله".

وقدم حماقي، أغاني كثيرة خلال الحفل من ألبومه الجديد "كل يوم من ده" اليوم، وتفاعل معه الجمهور بالغناء والهتاف، وتأثر الجمهور أيضاً بغناءه "من البداية" .

حفلات موسم الرياض
يوجد الكثير من الحفلات في هذا الشهر تحت رعاية الهيئة العامة للترفية وتحت إشراف المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة، ويحيي النجوم العديد من الحفلات ومنهم الفنان المغربي سعد لمجرد ويشاركه في الحفل كل من فرقة ميامي وميريام فارس يوم 18 ديسمبر وتحيي الفنانة دينا بطمة حفل غنائي بموسم الرياض،  كما قامت الفنانة أنغام بإحياء حفل غنائي برفقة وليد الشامي ونوال الزغبي.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=656678211567000&id=177633099471516
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات مزيكا فن حماقي تركي ال الشيخ الفجر الفني

أخبار تهمك

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

الآن

ريال مدريد يقدم مودريتش + 50 مليون يورو مقابل ضم «الصخرة»

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ نصف ساعة

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

مصطفى بكري يكشف آخر التطورات بشأن التعديل الوزاري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الموت يفجع أسرة برنامج عمرو أديب

منذ أقل من ساعتين

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

LIVE| مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة لايف رابط الزمالك TIME ZAMALEK يلا شوت ماتش الزمالك PLUS

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار ريال مدريد: الريال يعرض نجمه و50 مليون لضم "الجوهرة السمراء" ونجم الملكي يتحدي البرسا ورونالدو يستفز ريال مدريد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

اونلاين yalla kora مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت بث مباشر الزمالك ضد بيراميدز kora live

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 11 ساعة

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

برعاية تركي آل الشيخ.. حضور كثيف في حفل "حماقي" ضمن فعاليات "موسم جدة" (فيديو)

تعرف على مفاجأة تركي أل الشيخ لجمهور "حماقي" بعد نجاح حفل جدة

"بصورة سيلفي".. نانسي عجرم تغازل جمهورها

تركي آل الشيخ لمدير أعمال "حماقي": "بتشجع الأهلي.. يبقى هزعل منك" (فيديو)

لهذا السبب.. نانسي عجرم توجه الشكر لطلاب جامعة الدلتا

تركي آل شيخ: 1200 سيارة لأول مرة في بموسم الرياض

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

12:51 ص

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

06:05 م

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

06:15 م

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

06:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status