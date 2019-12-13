Advertisements
Advertisements
Advertisements

الزناتي: ورش فنية وعرض لمسرح العرائس لأبناء الصحفيين

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:51 ص
Advertisements
جانب من العرض
جانب من العرض
ميسون أبو الحسن
Advertisements
شهد مسرح نقابة الصحفيين، مساء أمس الخميس، عرضًل فنيًا جديدً لأبناء الصحفيين لمسرح العرائس وورش فنية للأطفال في الرسم والاشغال اليدوية وتصميم العرائس والتلوين، وذلك بالتعاون مع الادارة العامة لثقافة الطفل برئاسة السيدة لاميس الشرنوبي.

وصرح حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، بأن مسرح النقابة شهد إقبالًا كبيرًا من أبناء الصحفيين وأسرهم، وقدمها فريق العرائس لقصر ثقافة الطفل بقصر جاردن سيتي برئاسة السيدة عبير شلتوت.

 وأشار "الزناتي" إلى انه تم عرض مسرحيتين للعرائس، وسبقهما ورشة فنية للأطفال في الرسم والاشغال اليدوية وتصميم العرائس والتلوين، تحت إشراف مدربين من قصر ثقافة الطفل.

وصرحت لاميس الشرنوبي مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل، بأن الأنشطة الفنية التي تقيمها الإدارة مع نقابة الصحفيين لأبناءهم، تأتي في إطار التعاون الذي وافق عليه الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ وذلك لتقديم هذه الأنشطة لأبناء الصحفيين، لما تحمله من رسالة فنية وثقافية، تساهم في توعية النشء، وتقدم لهم نماذجًا إيجابيًا وبث روح الانتماء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين لجنة نشاط الصحفيين ضياء رشوان حسين الزناتي الفجر

أخبار تهمك

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

الآن

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ نصف ساعة

اونلاين yalla kora مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت بث مباشر الزمالك ضد بيراميدز kora live

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

LIVE| مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة لايف رابط الزمالك TIME ZAMALEK يلا شوت ماتش الزمالك PLUS

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

منذ حوالي 10 ساعات

مصطفى بكري يكشف آخر التطورات بشأن التعديل الوزاري

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 21 ساعة

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

ريال مدريد يقدم مودريتش + 50 مليون يورو مقابل ضم «الصخرة»

منذ حوالي 4 ساعات

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 11 ساعة

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار ريال مدريد: الريال يعرض نجمه و50 مليون لضم "الجوهرة السمراء" ونجم الملكي يتحدي البرسا ورونالدو يستفز ريال مدريد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع أسرة برنامج عمرو أديب

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الزناتي: 'الصحفيين' تختتم أسبوع الدمج الثقافي لأطفال جنوب سيناء اليوم

الزناتي: عروض مجانية لمسرح العرائس ورحلات لأبناء الصحفيين

الزناتي: أبناء الصحفيين في زيارة لملتقى الأديان وورش فنية للرسم

الزناتي: عرض لمسرح العرائس لأبناء الصحفيين بالنقابة الخميس

'الصحفيين' تنظم عرض عرائس الماريونيت لأبناء الزملاء

الزناتي: ارتباط الأبناء بنقابة الآباء هي رسالة لا تقل عن أهمية دورها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

12:51 ص

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

06:05 م

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

06:15 م

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

06:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status