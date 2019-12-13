الزناتي: ورش فنية وعرض لمسرح العرائس لأبناء الصحفيين

شهد مسرح نقابة الصحفيين، مساء أمس الخميس، عرضًل فنيًا جديدً لأبناء الصحفيين لمسرح العرائس وورش فنية للأطفال في الرسم والاشغال اليدوية وتصميم العرائس والتلوين، وذلك بالتعاون مع الادارة العامة لثقافة الطفل برئاسة السيدة لاميس الشرنوبي.





وصرح حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، بأن مسرح النقابة شهد إقبالًا كبيرًا من أبناء الصحفيين وأسرهم، وقدمها فريق العرائس لقصر ثقافة الطفل بقصر جاردن سيتي برئاسة السيدة عبير شلتوت.





وأشار "الزناتي" إلى انه تم عرض مسرحيتين للعرائس، وسبقهما ورشة فنية للأطفال في الرسم والاشغال اليدوية وتصميم العرائس والتلوين، تحت إشراف مدربين من قصر ثقافة الطفل.



