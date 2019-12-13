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الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:51 ص
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الأهلي
الأهلي
السيد على
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قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إن السويسري فايلر المدير الفني للفريق الأحمر حدد احتياجاته في شهر يناير خلال فترة الانتقالات الشتوية وعن هوية تلك المراكز قال عبد الحفيظ:"في الملعب"، في إشارة منه إلي عدم وجود رغبة الاعلان عن هوية المراكز ولكنه شدد علي تبقي إبرام صفقتين.

كما شدد عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج الملعب مع شلتوت علي قناة الحدث اليوم، إن الأهلي يرفض فتح الاستبدال في شهر يناير، مؤكدا إلي التمسك بنهاية الموسم بنفس الشروط التي بدأت بها.

وعن تعاقد الزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي قال:"كان مدربنا فبالتأكيد نحترمه ولكن ننظر لنادينا فقط فلن نستطيع تقييمه الآن ولا نخشي أحداً"، كما علق علي صفقة كهربا بإنه سيتم الإعلان عنها فور استكمال الإجراءات.
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