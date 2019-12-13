التشكيل المتوقع للنصر أمام التعاون في الدوري السعودي للمحترفين



ويقام اللقاء، في تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.



وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



التشكيل المتوقع للنصر أمام التعاون في الدوري السعودي:-



من المتوقع أن يدفع روي فيتوريا، المدير الفني للنصر، ببراد جونز في حراسة المرمى، وأمامه سلطان الغانم، ومايكون، وعبد الله مادو، وعبد الرحمن العبيد، وسيضع بيتروس، وعبد الله الخيبري في وسط الميدان، وأمامهم نور الدين أمرابط، وجوليانو، وأحمد موسى، فيما سيقود هجوم النصر عبد الرزاق حمدالله.



حراسة المرمى: براد جونز

خط الدفاع: سلطان الغانم - مايكون - عبد الله مادو - عبد الرحمن العبيد

خط الوسط: بيتروس - عبد الله الخيبري

خط الوسط الهجومي: نور الدين أمرابط - جوليانو - أحمد موسى

خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله



ويتواجد النصر المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 20 نقطة مع تقدمه هو وقلعة الكؤوس عن الزعيم بمباراة، وبفارق الأهداف عن الهلال صاحب المركز الثاني، خلف الوحدة المتصدر برصيد 21 نقطة، فيما يحتل التعاون في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى مواجهة نظيرة التعاون، على الأمير فيصل بن فهد، مساء اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.