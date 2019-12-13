الإفتاء توضح حكم الجلوس أمام الأقارب بدون حجاب



ومن ناحيته أوضح محمود شلبي، عضو إدارة الفتوى بلجنة الإفتاء، خلال مقطع فيديو عبر "اليوتيوب"، أنه لا يجب أن تجلس أمامه بشعرها، لأنه ليس محرم، بل هو أجنبي، ويجوز أن يتزوجها في أي وقت، معقبا: "تحجبي أمامه".



حيث تقدم دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية عبر موقع "الفيسبوك"، وموقع "اليوتيوب" ردًا على أسئلة المتابعين لتوضيح صحيح الدين لهم، وحتى لا يقعوا في فخ الفتاوى المتشددة، والتي تبتعد عن صحيح الدين الوسطي.



وجهت فتاة سؤال إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، جاء فيه: "أنها في الفرقة الثالثة بالجامعة وأحد أقارها أصغر منها بنحو 8 أعوام، فهل يجوز أن تجلس أمامه بدون حجاب؟".