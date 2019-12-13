مصطفى بدرة: قمة أسوان تستهدف تحسين معيشة المواطن الإفريقي

كشف الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، عن أهمية منتدى أسوان للسلام والتنمية، قائلًا إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بعث رسالة هامة للعالم؛ عن طريق ربط السلام بالتنمية المستدامة.



وأشار "بدرة"، خلال حواره مع برنامج "مصر النهارده"، المذاع على قناة مصر الأولى، مساء الخميس، إلى أن القارة الإفريقية تعاني من الكثير من النزاعات حتى الآن، لافتًا إلى أن المنتدى بعث رسالة للعالم أيضًا لعمل شراكة استراتيجية بين القارة الإفريقية ومجموعات التمكن الاقتصادي الكبرى مثل قمة العشرين، والتيكاد، والدول المتقدمة مثل الصين وأمريكا وغيرها.



وأضاف أن قمة أسوان تضع نفسها أمام القوى العالمية، وتخاطب القوى الدولية، وتعمل على تحسين معيشة المواطن الإفريقي.

