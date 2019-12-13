Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد افتتاحها من قبل السيسي.. معلومات لا تعرفها عن محطة بنبان لتوليد الطاقة الشمسية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:27 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
حمزة دياب
Advertisements
تعتبر مصر من أغنى الدول بالطاقة الشمسية، ويرجع ذلك لوقوعها في قلب الحزام الشمسي العالمي، بين خطى عرض 22، و31.5 شمالا، وهو ما ترتب عليه البدء في تنفيذ مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، ويرجع ذلك للقرار الجمهوري الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014.

الرئيس السيسي يفتتح محطة بنبان في اليوم الثاني لـ منتدى أسوان للسلام
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفراس، محطة بنبان للطاقة الشمسية، وسط حضور رؤساء وقادة الدول الافريقية ووفود من مؤسسات ومنظمات عالمية، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

قدرة محطة بنبان للطاقة الشمسية تعادل القدرة الإنتاجية للسد العالي
تعد محطة بنبان أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وذلك لقدرتها على إنتاج 1456 ميجاوات، وهو ما يعادل 90% من القدرة الإنتاجية للسد العالي.

وبدأت المحطة في قرية بنبان التابعة لمركز دراو عام 2014، وذلك على بعد 35 كيلو متر شمال غرب مدينة أسوان، وتضم بنبان 32 محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية.

البنك الدولي يشيد بـ محطة بنبان: هي المشروع الأفضل تميزا في العالم 
وترصد لكم «الفجر» في السطور التالية معلومات مهمة عن محطة بنبان للطاقة الشمسية، وهي كما يلي:

- لعل أهم ما يميز مشروع بنبان للطاقة الشمسية، هو دخول مصر عالم الطاقة النظيفة، وذلك عن طريق تقليل الانبعاثات الكربونية بواقع مليوني طن سنويا، وذلك حسبما أشار إنفو جراف صادر عن مجلس الوزراء.

- بلغ استثمار مشروع محطة بنبان أكثر من ملياري دولار، بأياد مصرية معظمها من أهالي الصعيد، حيث تقع المحطة في أقصى جنوب مصر على مساحة 37 كيلو متر مربع.

- وتوفر محطة بنبان 10 آلاف فرص عمل من خلال الإنشاء والتشغيل، سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة.

- كما تم إنشاء 4 محطات بأسوان، وذلك لربط محطات التوليد بشبكة الكهرباء القومية، ضمن مشروع محطة بنبان، إذ يصل إجمالي أطوال كابلات ربط محطات المحولات إلى 1000كم.

- لعل أهم أهداف مشروع محطة بنبان، هو زيادة الطاقة النظيفة المنتجة وتنوع مصادر الطاقة الكهربائية، وتفادى تلوث الهواء.
- صنف البنك الدولي مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، كأفضل المشروعات على مستوى العالم لعام 2018.

- بقيمة 100مليون جنيه تم التعاقد على إنشاء مقر للتحكم ومراقبة عمل محطات المشروع الاربعة.

- وبلغت تكلفة إنشاء خط «بنبان – نجع حمادي»، 1.65 مليار جنيه، ومن المتوقع تشغيله نهاية العام الجاري.

- ويستهدف مشروع محطة بنبان إنتاج طاقة شمسية تصل لـ 2100 ميجاوات، من خلال 42 محطة، وهى نفس القدرة الإنتاجية للسد العالي.

- وتهدف الحكومة من خلال مشروع بنبان المساهمة في دعم استراتيجية الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى توليد نحو 20% من كامل المصادر البديلة بحلول 2022.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتدى اسوان للسلام والتنمية منتدي اسوان محطة بنبان عالمى

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع أسرة برنامج عمرو أديب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل ويختار ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

منذ حوالي 14 ساعة

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

الآن

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يوم

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 22 ساعة

اونلاين yalla kora مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت بث مباشر الزمالك ضد بيراميدز kora live

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصطفى محمد يسخر من أحمد بلال (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفى بكري يكشف آخر التطورات بشأن التعديل الوزاري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر أولى لقطات حفل حماقي بموسم الرياض (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

جولة داخل أكبر محطة للطاقة الشمسية بالعالم في أسوان (فيديو)

أقدم عامل بأكبر محطة للطاقة الشمسية بالعالم: "إحنا هنا بنعبي الشمس في أزايز" (فيديو)

الصحف الإيطالية تسلط الضوء على "بنيان" المصرية

يضم 32 محطة شمسية.. كل ما تود معرفته عن مشروع بنبان بأسوان

ديفيد مالباس: مشروع بنبان تجربة نجاح يمكن تكرارها في قطاعات أخرى

رئيس البنك الدولي: إصلاحات مصر في مجال الطاقة فتحت باب أقوى لاستثمارات القطاع الخاص

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

06:05 م

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

06:15 م

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

12:51 ص

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

06:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status