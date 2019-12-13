بعد افتتاحها من قبل السيسي.. معلومات لا تعرفها عن محطة بنبان لتوليد الطاقة الشمسية

تعتبر مصر من أغنى الدول بالطاقة الشمسية، ويرجع ذلك لوقوعها في قلب الحزام الشمسي العالمي، بين خطى عرض 22، و31.5 شمالا، وهو ما ترتب عليه البدء في تنفيذ مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، ويرجع ذلك للقرار الجمهوري الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014.





الرئيس السيسي يفتتح محطة بنبان في اليوم الثاني لـ منتدى أسوان للسلام

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفراس، محطة بنبان للطاقة الشمسية، وسط حضور رؤساء وقادة الدول الافريقية ووفود من مؤسسات ومنظمات عالمية، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.





قدرة محطة بنبان للطاقة الشمسية تعادل القدرة الإنتاجية للسد العالي

تعد محطة بنبان أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وذلك لقدرتها على إنتاج 1456 ميجاوات، وهو ما يعادل 90% من القدرة الإنتاجية للسد العالي.





وبدأت المحطة في قرية بنبان التابعة لمركز دراو عام 2014، وذلك على بعد 35 كيلو متر شمال غرب مدينة أسوان، وتضم بنبان 32 محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية.





البنك الدولي يشيد بـ محطة بنبان: هي المشروع الأفضل تميزا في العالم

وترصد لكم «الفجر» في السطور التالية معلومات مهمة عن محطة بنبان للطاقة الشمسية، وهي كما يلي:





- لعل أهم ما يميز مشروع بنبان للطاقة الشمسية، هو دخول مصر عالم الطاقة النظيفة، وذلك عن طريق تقليل الانبعاثات الكربونية بواقع مليوني طن سنويا، وذلك حسبما أشار إنفو جراف صادر عن مجلس الوزراء.





- بلغ استثمار مشروع محطة بنبان أكثر من ملياري دولار، بأياد مصرية معظمها من أهالي الصعيد، حيث تقع المحطة في أقصى جنوب مصر على مساحة 37 كيلو متر مربع.





- وتوفر محطة بنبان 10 آلاف فرص عمل من خلال الإنشاء والتشغيل، سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة.





- كما تم إنشاء 4 محطات بأسوان، وذلك لربط محطات التوليد بشبكة الكهرباء القومية، ضمن مشروع محطة بنبان، إذ يصل إجمالي أطوال كابلات ربط محطات المحولات إلى 1000كم.





- لعل أهم أهداف مشروع محطة بنبان، هو زيادة الطاقة النظيفة المنتجة وتنوع مصادر الطاقة الكهربائية، وتفادى تلوث الهواء.

- صنف البنك الدولي مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، كأفضل المشروعات على مستوى العالم لعام 2018.





- بقيمة 100مليون جنيه تم التعاقد على إنشاء مقر للتحكم ومراقبة عمل محطات المشروع الاربعة.





- وبلغت تكلفة إنشاء خط «بنبان – نجع حمادي»، 1.65 مليار جنيه، ومن المتوقع تشغيله نهاية العام الجاري.





- ويستهدف مشروع محطة بنبان إنتاج طاقة شمسية تصل لـ 2100 ميجاوات، من خلال 42 محطة، وهى نفس القدرة الإنتاجية للسد العالي.





- وتهدف الحكومة من خلال مشروع بنبان المساهمة في دعم استراتيجية الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى توليد نحو 20% من كامل المصادر البديلة بحلول 2022.