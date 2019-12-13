Advertisements
Advertisements
Advertisements

على طريقة "كليوباترا".. كارمن سليمان تطرح فيديو كليب "بصاتك"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:46 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements

طرحت الفنانة كارمن سليمان، فيديو كليب أغنية "بصاتك" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعد تشويقها الجمهور للأغنية منذ فترة طويلة.

"بصاتك"، من كلمات الشاعر سامي علي، وألحان زوجها مصطفى جاد، توزيع موسيقي ماز، وتم تصوير الفيديو كليب تحت قيادة المخرج أمير الرواني.

وكشفت الفنانة كارمن سليمان، أن تجربة أغنية "بصاتك" مختلفة تمامًا عليها ولم تقدم ذلك من قبل، لافتة إلى أن الأغنية بتشبه شخصيتها.

من ناحية أخرى تستعد الفنانة كارمن سليمان، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وذلك يوم 14 ديسمبر. الحالي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كليب كارمن سليمان بصاتك الفجر الفني اغنية

أخبار تهمك

أخبار ريال مدريد: الريال يعرض نجمه و50 مليون لضم "الجوهرة السمراء" ونجم الملكي يتحدي البرسا ورونالدو يستفز ريال مدريد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

منذ حوالي 10 ساعات

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

عاجل.. الموت يفجع أسرة برنامج عمرو أديب

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يقدم مودريتش + 50 مليون يورو مقابل ضم «الصخرة»

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ 33 دقيقة

LIVE| مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة لايف رابط الزمالك TIME ZAMALEK يلا شوت ماتش الزمالك PLUS

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى بكري يكشف آخر التطورات بشأن التعديل الوزاري

منذ حوالي 5 ساعات

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 11 ساعة

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 18 ساعة

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 14 ساعة

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

الآن

اونلاين yalla kora مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت بث مباشر الزمالك ضد بيراميدز kora live

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة "هفضل" على "اليوتيوب" (فيديو)

كارمن سليمان تتضامن مع لبنان بعد حوادث حرائق الغابات

"أبو ظبي" تعرض حلقة كارمن سليمان في "شريط كوكتيل" مع هشام عباس

كارمن سليمان تستعد لطرح ألبومها الجديد

كارمن سليمان تستعد لطرح "ألبومها الجديد "

كارمن سليمان تحيي حفلا اليوم على هامش إحدى عروض الأزياء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

12:51 ص

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

06:05 م

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

06:15 م

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

06:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status