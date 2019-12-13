على طريقة "كليوباترا".. كارمن سليمان تطرح فيديو كليب "بصاتك"





"بصاتك"، من كلمات الشاعر سامي علي، وألحان زوجها مصطفى جاد، توزيع موسيقي ماز، وتم تصوير الفيديو كليب تحت قيادة المخرج أمير الرواني.





وكشفت الفنانة كارمن سليمان، أن تجربة أغنية "بصاتك" مختلفة تمامًا عليها ولم تقدم ذلك من قبل، لافتة إلى أن الأغنية بتشبه شخصيتها.



من ناحية أخرى تستعد الفنانة كارمن سليمان، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وذلك يوم 14 ديسمبر. الحالي.





طرحت الفنانة كارمن سليمان، فيديو كليب أغنية "بصاتك" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعد تشويقها الجمهور للأغنية منذ فترة طويلة.